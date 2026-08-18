Il Corinthians trova l'accordo e rinnova il contratto di Depay

Il presidente del Corinthians, Omar Stabile, ha annunciato che il club brasiliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di non rinnovare il contratto dell'attaccante olandese Memphis Depay, il quale, a suo dire, ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto. Il 32enne dovrebbe ora rimanere con il club fino a giugno 2028, sebbene il rinnovo non sia ancora stato ufficialmente confermato. "Ringraziamo il team di Memphis Depay e lui stesso. Abbiamo avuto un incontro a quattr'occhi ed è riuscito a ridurre le sue richieste", ha dichiarato Stabile annunciando l'accordo alla stampa locale. "Abbiamo fatto ciò che era meglio per il Corinthians", ha aggiunto il dirigente. Secondo ESPN, il nuovo contratto biennale ha un valore di circa 25 milioni di dollari (22,4 milioni di euro). Questa cifra include un significativo arretrato salariale dovuto all'ex attaccante di Lione e Barcellona in base al suo precedente contratto, nonché i diritti d'immagine, ma non include i bonus legati alle prestazioni. "L'aspetto finanziario era fondamentale (...) perché non aveva senso firmare un contratto se non fossimo stati in grado di pagarlo in futuro", ha sottolineato Stabile. La scorsa settimana, dopo mesi di trattative, il Corinthians aveva annunciato di aver rinunciato al rinnovo del contratto di Depay per motivi finanziari.