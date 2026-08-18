In America organizzano una gara in autostrada

Gli Stati Uniti d'America sono noti per essere particolarmente severi in fatto di sicurezza stradale. Superare i limiti di velocità è un'infrazione grave (e con la Polizia lì c'è poco da scherzare). Eppure, per un solo fine settimana all'anno, in una specifica strada del Nevada, è possibile guidare il più velocemente possibile senza alcuna conseguenza. Anzi: l'obiettivo è quello di vincere.

Competizione

Stiamo infatti parlando di una gara in piena regola: la Silver State Classic Challenge. Organizzata per la prima volta nel 1988, si corre lungo la Highway 318. Il tracciato è una normalissima strada statale (ovviamente chiusa al traffico) a due corsie lunga 145 chilometri. Si tratta di un percorso impegnativo, che si sviluppa attraverso rettilinei, curve, tornanti e persino un canyon. In pieno stile USA, la partecipazione - dato che esistono diverse categorie - è aperta a qualunque veicolo.

Il record

La competizione non va intesa come una sfida su un circuito: è piuttosto simile a una cronoscalata, e ogni auto parte con 1 minuto di distanza dall'altra. Tuttavia, a vincere non è chi la completa nel più breve tempo, ma chi mantiene una velocità media la più vicina a quella prevista dalla sua categoria (una 1000 Miglia sotto steroidi). Il record assoluto appartiene a una vettura Nascar, che ha completato il tragitto a una media di 353 km/h. Sotto gli occhi - divertiti - della Polizia.