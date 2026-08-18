NAPOLI

Napoli, mercoledì visite mediche per Badiashile. A Marassi Allegri lo porta in panchina

Il centrale arriva dal Chelsea in prestito oneroso. Per il tecnico importante rinforzo in difesa

18 Ago 2026 - 10:24
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Max Allegri ha il centrale che aspettava da giorni: tutto fatto per l'arrivo al Napoli di Benoit Badiashile dal Chelsea. Con i Blues chiusa l'operazione sulla base di un prestito a tre milioni con l'aggiunta di un milione di bonus più 27 milioni per il riscatto. Per il tecnico azzurro un rinforzo importante in un reparto che deve fare i conti con gli infortuni di Buongiorno, Marianucci e Beukema.

Il francese classe 2001 lascia il Chelsea, dove era arrivato nel gennaio 2023 dal Monaco per 38 milioni di euro, dopo tre anni costellati dagli infortuni: l'ultima partita l'ha giocata addirittura all'inizio di marzo, negli ottavi di finale di FA Cup contro il Wrexham. Ora cerca il rilancio in maglia azzurra. Firmerà un contratto fino al 2031. Badiashile è atteso in giornata, mentre mercoledì si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Allegri è pronto a portarlo in panchina già sabato sera a Marassi per il debutto in campionato contro il Genoa. Giornata di visite a Villa Stuart per Favasuli, arrivato dal Catanzaro. Per il terzino classe 2004 contratto fino al 2031.

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