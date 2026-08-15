Lamborghini Revuelto SV: oltre ogni limite

Storica

L'eredità filosofica del badge SV affonda le radici nel 1971 con l'ormai leggendaria Miura SV, nata in poco più di 150 unità da 385 CV. Da allora, la dicitura ha identificato le evoluzioni più affilate del Toro. Sulla nuova nata, il propulsore 6.5 V12 aspirato eroga 825 CV, lavorando in sinergia con tre motori elettrici, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima di 345 km/h.

Tante novità

La novità principale all'interno dell'abitacolo riguarda l'introduzione del selettore "Pilota" in colore rosso sul volante, un setup specifico dell'ANIMA derivato dai programmi GT3. Gli interni mantengono un'impostazione essenziale e orientata alla riduzione dei pesi, caratterizzata da pannelli porta in fibra di carbonio e sedili monoscocca regolabili manualmente. Le prime consegne dei clienti per questa edizione limitata sono previste nel corso del 2027.