Edizioni speciali

Lamborghini Revuelto SV: oltre ogni limite

La sigla Super Veloce incontra la tecnologia PHEV e produce 1.065 CV con aerodinamica spinta e il nuovo setup da pista

di Redazione Drive Up
15 Ago 2026 - 00:00
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Sullo scenario della Monterey Car Week 2026, la Lamborghini alza l'asticella delle prestazioni e presenta la nuova Revuelto SV. L'acronimo Super Veloce torna così ad arricchire la stirpe delle V12 emiliane, posizionandosi al vertice della gamma di serie con un powertrain ibrido plug-in in grado di scaricare a terra ben 1.065 CV.

La nuova Lamborghini Revuelto SV

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Storica
L'eredità filosofica del badge SV affonda le radici nel 1971 con l'ormai leggendaria Miura SV, nata in poco più di 150 unità da 385 CV. Da allora, la dicitura ha identificato le evoluzioni più affilate del Toro. Sulla nuova nata, il propulsore 6.5 V12 aspirato eroga 825 CV, lavorando in sinergia con tre motori elettrici, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima di 345 km/h. 
Tante novità
La novità principale all'interno dell'abitacolo riguarda l'introduzione del selettore "Pilota" in colore rosso sul volante, un setup specifico dell'ANIMA derivato dai programmi GT3. Gli interni mantengono un'impostazione essenziale e orientata alla riduzione dei pesi, caratterizzata da pannelli porta in fibra di carbonio e sedili monoscocca regolabili manualmente. Le prime consegne dei clienti per questa edizione limitata sono previste nel corso del 2027.

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