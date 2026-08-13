Novità

BYD cala l'asso: la Seal 6 ha 2.370 km di autonomia

La berlina in versioni ibrida plug-in promette una percorrenza record con un doppio "pieno" di benzina ed elettricità

di Redazione Drive Up
13 Ago 2026 - 11:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non molto tempo fa, BYD ha dichiarato di voler diventare il primo produttore mondiale di automobili. Le ambizioni - dunque - non le mancano così come gli strumenti e il prodotto: la berlina Seal 6, in versione ibrida plug-in, percorre 2.370 km (omologati) con un pieno di benzina ed elettricità. In Cina, i prezzi partono da 12.800 euro
Nuova
La Seal 6 è una berlina lunga quasi 5 metri venduta anche in Italia (ma a un prezzo di partenza di 38.200 euro). Una rivale - tanto per intenderci - della Volkswagen Passat. Un segmento che ha perso un po' d'interesse a discapito dei SUV, che BYD intende comunque presidiare con un'offerta di ultima generazione. Il Model Year 2027 presentato in Cina, anticipa gli aggiornamenti che saranno implementati - verosimilmente - anche per la versione europea. Poche le novità all'esterno e all'interno, discorso diverso per i motori.
Fa tanta strada
Oltre alla versione elettrica (con autonomie comprese tra i 530 e i 630 km, a seconda della grandezza della batteria), il marchio cinese ha migliorato la Dm-i. Ovvero l'ibrida plug-in. Sotto il cofano anteriore trova posto il motore 1.5 litri benzina aspirato da 101 CV, abbinato a un secondo propulsore elettrico da 163 o 238 CV. BYD propone batterie con capacità di 25 kWh (230 km di autonomia in elettrico) o 34 kWh (320 km a zero emissioni). Insieme al serbatoio da 65 litri, si possono percorrere 2.370 km senza rifornimento.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
asso
seal
autonomia
ibrido plug-in

Ultimi video

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

01:33
Formula E a Londra

Formula E a Londra

02:05
La storia di Panda - Vita di coppia

La storia di Panda - Vita di coppia

01:32
Renault al Viva!Festival di Locorotondo

Renault al Viva!Festival di Locorotondo

02:14
Nuova Maserati Gran Turismo

Nuova Maserati Gran Turismo

01:55
Maserati svela la Project GT4

Maserati svela la Project GT4

01:38
La Formula E sbarca in Inghilterra

La Formula E sbarca in Inghilterra

04:13
A bordo di Lotus Emeya

A bordo di Lotus Emeya

01:33
Formula E, nel weekend si corre a Londra

Formula E, nel weekend si corre a Londra

04:06
Aston Martin Vantage S

Aston Martin Vantage S

01:50
Rolls Royce a Goodwood

Rolls Royce a Goodwood

02:24
Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

Uno sguardo al futuro, XPENG G6 MY26

01:53
L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

L'editoriale: Italia, quali sono le auto più vendute nel 2025?

02:04
Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

Vittorie, trionfi e sogni: Ducati compie 100 anni

02:34
La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

La "Bluesmobile", una Dodge diventata icona del cinema

01:44
KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

KIA, il golf e il settore paralimpico, che partnership

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Dalla Cina è in arrivo una nave con 7 mila auto

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

Maserati GranTurismo e GranCabrio: il bello di essere italiani

LeBron James ha una berlina Mercedes su misura

Il buon esempio di Toyota

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Edizione ore 13.00 del 13 agosto
14:18
Edizione ore 13.00 del 13 agosto
Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale
14:18
Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale
Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"
14:17
Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"
Formula E a Londra
14:11
Formula E a Londra
La storia di Panda - Vita di coppia
14:11
La storia di Panda - Vita di coppia