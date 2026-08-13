BYD cala l'asso: la Seal 6 ha 2.370 km di autonomia

Non molto tempo fa, BYD ha dichiarato di voler diventare il primo produttore mondiale di automobili. Le ambizioni - dunque - non le mancano così come gli strumenti e il prodotto: la berlina Seal 6, in versione ibrida plug-in, percorre 2.370 km (omologati) con un pieno di benzina ed elettricità. In Cina, i prezzi partono da 12.800 euro.

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La Seal 6 è una berlina lunga quasi 5 metri venduta anche in Italia (ma a un prezzo di partenza di 38.200 euro). Una rivale - tanto per intenderci - della Volkswagen Passat. Un segmento che ha perso un po' d'interesse a discapito dei SUV, che BYD intende comunque presidiare con un'offerta di ultima generazione. Il Model Year 2027 presentato in Cina, anticipa gli aggiornamenti che saranno implementati - verosimilmente - anche per la versione europea. Poche le novità all'esterno e all'interno, discorso diverso per i motori.

Fa tanta strada

Oltre alla versione elettrica (con autonomie comprese tra i 530 e i 630 km, a seconda della grandezza della batteria), il marchio cinese ha migliorato la Dm-i. Ovvero l'ibrida plug-in. Sotto il cofano anteriore trova posto il motore 1.5 litri benzina aspirato da 101 CV, abbinato a un secondo propulsore elettrico da 163 o 238 CV. BYD propone batterie con capacità di 25 kWh (230 km di autonomia in elettrico) o 34 kWh (320 km a zero emissioni). Insieme al serbatoio da 65 litri, si possono percorrere 2.370 km senza rifornimento.