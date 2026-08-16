Ferrari Luce da sogno: il primo esemplare venduto per 40 milioni

Si può dire che Luce è la Ferrari dei record. Prima la più attesa, poi la più criticata, ora la più costosa - tra quelle non d'epoca - di sempre. L'esemplare numero "0" è stato battuto all'asta da RM Sotheby's per l'impressionante cifra di 40 milioni di dollari (34.580.000 euro). Un risultato inatteso, soprattutto considerando che le stime iniziali parlavano di 1,1 milioni di dollari.

Beneficenza

Ferrari non godrà personalmente di questa storica cifra: tutto il ricavato sarà devoluto alla Ferrari Foundation, un ente di beneficenza. L'impatto dell'evento - avvenuto durante la Monterey Car Week - aiuterà, invece, a promuovere quella che era considerata la meno Ferrari di tutte. Perché elettrica, s'intende: nulla di più lontano dal motore V12, quintessenza del Cavallino rampante. Eppure, potremmo pensare che il facoltoso collezionista sia dell'avviso che, anche una Ferrari a batterie, possa trasformarsi in un investimento.

Storica

Se non altro proprio perché è la prima Ferrari elettrica. Per quanto sorprendente, il risultato non è isolato, ma supportato da promettenti stime commerciali: in Cina tutte le unità sono già state vendute. In ogni modo, si supponeva che il design di rottura e l'elevatissimo contenuto tecnologico, la rendessero oggetto del desiderio di una nuova generazione di ricchi, legati soprattutto all'ambiente tech. Intanto, la vendita record è avvenuta durante un concorso d'eleganza, dove le protagoniste sono auto d'epoca.

