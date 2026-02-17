Lotito pensa al futuro della Lazio: "Lavoro per renderla immortale"

Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del progetto della lazio per riqualificazione dello "Stadio Flaminio" di Roma. Un'opera non solo per la società biancoceleste, ma anche per l'intera città: "Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Ciò che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità". Il progetto si chiama "Lazio 2032 - il Sogno Responsabile", che sarà svelato nelle prossime settimane e nel quale sarà illustrato il percorso strategico del club, ha anticipato che la "Lazio ha già formalizzato una manifestazione di interesse affinché lo Stadio Flaminio possa essere valutato tra le possibili sedi ospitanti" di Euro 2032. "È un atto di responsabilità e di visione mettere Roma e il Flaminio nelle condizioni di poter partecipare a un grande evento internazionale, qualora i requisiti tecnici e istituzionali lo consentano. Siamo consapevoli che il percorso di assegnazione delle sedi sarà competitivo e che nella nostra città sono previste più candidature. Proprio per questo vogliamo affrontare il tema con metodo, trasparenza e programmazione". Il Flaminio nacque proprio per un altra grande evento, ovvero le Olimpiadi del 1960 che si sono tenute a Roma.