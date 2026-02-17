La prossima Ferrari potrebbe abbandonare l'ibrido

Ferrari amplierà la propria gamma con un veicolo che prometterebbe prestazioni estreme e un piacere di guida più autentico. Non che le attuali siano prive di emozioni, anzi: l'ingresso dell'ibrido ha restituito alcuni dei modelli più potenti di sempre. Il progresso - però - non è soltanto aggiungere, a volte può coincidere con una rimozione. Dopo la 296 Speciale, i clienti del Cavallino Rampante potrebbero presto ricevere una gradita sorpresa.

Dalla pista alla strada

Nei dintorni di Maranello si aggira un "muletto" (si chiamano così i prototipi con la carrozzeria camuffata) di una 296 con un vistosissimo alettone. L'indizio lascerebbe supporre che si tratti di una versione estrema della berlinetta, derivata direttamente dalla Challenge impegnata nel campionato monomarca. Eppure, la presenza della targa e dei finestrini in vetro - e non in policarbonato - sono dettagli riscontrabili su una vettura stradale e non per un uso in pista. Quindi? Tutto lascia pensare all'arrivo di una Challenge Stradale.

Senza ibrido?

Se così fosse, l'ingresso di questa nuova - super esclusiva - versione, andrebbe a completare la gamma della V6 plug-in di casa Ferrari. Attenzione però: trattandosi di una derivata dal mondo delle competizioni, la scelta di privare l'auto del modulo elettrico non è da escludere a priori. La Challenge del campionato è già una 296 "pura", con il solo 3.0 litri biturbo da 690 CV a spingere verso la massima prestazione in pista. Una sportiva compatta d'altri tempi che andrebbe, probabilmente, a ruba tra i collezionisti. O almeno, tra quelli disposti a pagare un prezzo che potrebbe avvicinarsi al mezzo milione di euro.