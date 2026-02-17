Milano-Cortina 2026, i medagliati azzurri da Mattarella l'8 aprile

Gli atleti italiani che hanno conquistato medaglie ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 verranno ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella l'8 aprile alle ore 16.30. In quell'occasione verranno restituite le bandiere dagli Alfieri. Come già accaduto in occasione di Parigi 2024, informa una nota del Coni, il Capo dello Stato ha informato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis, di aver esteso l'invito anche alle atlete e agli atleti classificatisi al quarto posto.