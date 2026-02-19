Serie B, Spezia-Reggiana vietata ai residenti della provincia di Reggio Emilia

19 Feb 2026 - 15:50

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Reggio Emilia per l'incontro Spezia-Reggiana, in programma allo stadio "Alberto Picco" il 28 febbraio prossimo. Lo ha disposto il prefetto della città ligure Andrea Cantadori. "Il divieto è stato adottato, su conforme parere del Questore, per la necessità di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, a seguito di valutazione espressa, in tal senso, dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive", si legge in una nota della prefettura. Le due tifoserie erano stato protagonista di scontri nell'ottobre del 2024 che avevano portato all'emissione di oltre venti Daspo. 

Ultimi video

04:30
DICH DARMIAN IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Darmian: "Risultato negativo, ma è ancora tutto aperto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:36
Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

01:30
Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

02:19
Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

02:24
"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

02:10
Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

01:42
Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

01:09
Gabbia suona la sveglia

Gabbia suona la sveglia

01:27
Atalanta a due facce

Atalanta a due facce

01:32
Finalmente Koopmeiners

Finalmente Koopmeiners

01:58
I nove giorni della Juve

I nove giorni della Juve

01:33
Darmian e Carlos Augusto

Darmian e Carlos Augusto

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

04:30
DICH DARMIAN IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Darmian: "Risultato negativo, ma è ancora tutto aperto"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

Inter-Juve, ecco le squalifiche per Comolli e Chiellini dopo la furia di San Siro. Una giornata di stop per Kalulu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:33
Udinese, Solet out contro il Bologna: al suo posto Kabasele
17:44
Europa League, le formazioni ufficiali di Brann-Bologna
17:33
Mondiale per club, verso intesa Uefa-Fifa per torneo a 48 squadre
17:20
Atalanta, le ultime di formazione verso il Napoli
16:16
Juve, Bremer e David ancora a parte: in dubbio per il Como