Serie B, Spezia-Reggiana vietata ai residenti della provincia di Reggio Emilia

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Reggio Emilia per l'incontro Spezia-Reggiana, in programma allo stadio "Alberto Picco" il 28 febbraio prossimo. Lo ha disposto il prefetto della città ligure Andrea Cantadori. "Il divieto è stato adottato, su conforme parere del Questore, per la necessità di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, a seguito di valutazione espressa, in tal senso, dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive", si legge in una nota della prefettura. Le due tifoserie erano stato protagonista di scontri nell'ottobre del 2024 che avevano portato all'emissione di oltre venti Daspo.