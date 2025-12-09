Logo SportMediaset

Aste

McLaren ha messo all'asta l'auto di Formula 1 della stagione 2026

Sebbene non abbiano ancora debuttato in circuito, le monoposte della prossima stagione sono già state vendute a cifre milionarie

di Redazione Drive Up
09 Dic 2025 - 14:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Può sembrare incredibile, eppure McLaren ha realmente messo all'asta le monoposto della stagione 2026 senza che esse abbiano ancora corso. L'asta in questione - la  Abu Dhabi Collectors’ Week auction - si è svolta qualche giorno prima dell'ultimo appuntamento del mondiale F1. Vinto tra l'altro proprio dal pilota della Casa di Woking: Lando Norris

La McLaren F1 2026 è già stata venduta all'asta

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Una nuova tendenza
Una novità nel mondo delle corse e delle aste che potrebbe segnare un precedente e stabilire una tendenza. Ovvero, assegnare a clienti ultra selezionati le vetture da competizione prima che queste abbiano effettivamente partecipato a un campionato. Il massimo dell'esclusività. L'assegno per la monoposto MCL40A ha raggiunto gli 11,8 milioni di euro dollari.
Non solo F1
L'asta non ha riguardato soltanto la monoposto di Formula 1, i collezionisti hanno potuto aggiudicarsi la Indycar Arrow McLaren Dallara-Chevrolet DW12  (848.750 dollari) e la vettura WEC McLaren United (7,59 milioni di dollari). Tutte auto che non vedranno la pista prima del 2026/2027. I clienti le riceveranno soltanto nel 2028 e potranno usarle in pista sotto la supervisione del team ufficiale. Durante lo stesso evento è stata venduta anche una rarissima McLaren F1GT Stradale a 25,7 milioni di dollari. Un bel bottino per la scuderia inglese.

