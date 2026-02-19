Tecnologie

Apple CarPlay riprodurrà i video

L'aggiornamento ad iOS 26.4 permetterà la visione di immagini soltanto a veicolo fermo

di Redazione Drive Up
19 Feb 2026 - 15:51
© Getty Images

© Getty Images

L'intrattenimento a bordo delle automobili sta per raggiungere un nuovo livello d'immersività grazie ad Apple CarPlay. Il protocollo di mirroring tra telefono cellulare e schermo della vettura, permetterà di riprodurre filmati durante le soste. Si tratta di una funzionalità promessa da molto tempo in quel di Cupertino, che oggi sembra finalmente trovare concretezza.
Streaming e non solo
La visione non sarà possibile durante la guida. Soltanto quanto il veicolo sarà fermo - per una sosta o per una ricarica - il conducente avrà modo di accedere alle applicazioni di streaming. Ovviamente, l'aggiornamento farà gioco ad Apple stessa, che con il suo servizio Apple TV potrà offrire agli automobilisti momenti di distrazione anche mentre si attende alla colonnina che la propria vettura elettrica si ricarichi. 
Solo con Apple
Dallo schermo dell'auto basterà cliccare sull'icona dell'applicazione e sfogliare il catalogo tra film e serie TV. Esattamente come si fa di solito con lo smartphone o con un tablet. I tempi di arrivo dell'aggiornamento non sono stati comunicati. Tuttavia, la versione Beta è già disponibile per gli sviluppatori, lasciando supporre che la definitiva possa essere rilasciata entro qualche mese. La possibilità di riprodurre video riguarda solo dispositivi Apple, per Android Auto non ci sono notizie in merito a questa funzionalità.

