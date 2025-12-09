Logo SportMediaset

Aste

La McLaren F1 2026 è già stata venduta all'asta

Non ha ancora gareggiato, eppure la monoposto McLaren della stagione 2026 è già stata venduta a un'asta organizzata ad Abu Dhabi. Si tratta di un inedito che potrebbe stabilire una tendenza: clienti ultra selezionati che hanno accesso alle vetture da competizione prima ancora che esse partecipino ai rispettivi campionati. Infatti, oltre alla F1, la Casa di Woking ha messo in vendita anche la vettura Indycar e il prototipo che correrà nel WEC addirittura nel 2027

09 Dic 2025 - 14:26
6 foto
formula 1
f1
mclaren
asta mclaren formula 1
mclaren 2026
lando norris

