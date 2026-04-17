Il design salverà le automobili europee

La Milano Design Week assomiglia sempre di più a un salone dell'automobile a cielo aperto. La città accoglie per le sue vie installazioni, esposizioni e anteprime di caratura mondiale. Eppure, la rassegna meneghina è nata come incontro per gli addetti nel settore del mobile e dell'arredamento; evolutasi poi con il fuori salone dove ha iniziato ad abbracciare un concetto di design più ampio. Soltanto negli ultimi anni, le automobili hanno iniziato a essere tra le protagoniste.

Nuovi orizzonti

Può sembrare una degenerazione del marketing - e in parte, lo è - che un salone del mobile viri a tal punto da accogliere le automobili. Invece, dietro questa nuova direzione creativa, c'è la precisa volontà da parte dei costruttori (soprattutto) europei di affermare il loro primato sul design. Di fronte a una crescente necessità - politica e tecnica - di promuovere l'automobile elettrica, qual é l'unico elemento che può distinguere le une dalle altre?

L'alternativa al motore

Per decenni, l'industria automobilistica europea si è imposta sulle altre per una qualità complessiva difficilmente eguagliabile. Principalmente, in termini di meccanica: la complessità, potenza e versatilità dei motori a combustione si è dimostrata pressoché impossibile da replicare. Discorso opposto per l'elettrico, la cui tecnologia non richiede particolari competenze o segreti per essere padroneggiata e applicata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con sempre più marchi che si sovrappongono tra di loro.

Foglio bianco

L'attenzione si sposta dunque dalla tecnica, al software e al disegno. I concorrenti asiatici - cinesi, in particolare - si sono dimostrati molto bravi e ricettivi nel proporre soluzioni digitalmente avanzate e a buon prezzo. I motori (termici) passano in secondo piano, e l'Europa si ritrova in difetto. Per continuare a mantenere il proprio prestigio, il vantaggio più evidente è in termini di design. Le scuole, qui, continuano a disegnare con un gusto costruito nei decenni tra proporzioni e funzionalità. Ecco perché - quasi - tutti vogliono esserci alla Milano Design Week.