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Cupra Raval, design e coraggio: l'elettrica della svolta ha 450 km di autonomia

Chiamarla “urban car” è riduttivo: una vettura compatta, lunga poco più di 4 metri, ma con uno spazio interno da vettura superiore

di Ilaria Brugnotti
09 Apr 2026 - 09:31
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El Raval è il quartiere più audace, creativo e - a tratti - anticonformista di Barcellona. E Raval, il cui nome si ispira appunto a questa zona, è l’ultima arrivata di Cupra, pronta a rompere gli schemi con il passato, segnando l’inizio di una nuova era.

Cupra Raval: l'elettrica urbana con 450 km di autonomia

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Made in Europe
Progettata e costruita alle porte di Barcellona, Cupra Raval è una vera rivoluzione per la sua categoria. L’intento è chiaro: unire il dinamismo urbano, con una dinamica di guida ad alte prestazioni. Design d’impatto (la silhouette si ispira addirittura alle linee di un casco), stile audace, con linee dinamiche e ben definite, con dettagli che si fanno certamente notare: dai fari Matrix LED, alle maniglie a scomparsa con illuminazione integrata, fino al logo Cupra illuminato. Numerose le opzioni di personalizzazione degli esterni, a partire dai cerchi che possono arrivare fino a 19” (cinque i modelli per questa misura).
Come una sportiva
Impostazione di guida da vera sportiva, con sedili avvolgenti: l’abitacolo è una scoperta. Oltre all’illuminazione immersiva (con una proiezione luminosa dinamica nei pannelli porta anteriori), da effetto “wow”, Cupra Raval può contare su sedili rivestiti in tessuto riciclato, mentre il pacchetto “AHEAD” introduce, per la prima volta, un rivestimento con elementi in 3D, con materiali 100% riciclati. L’integrazione digitale, i pulsanti e comandi fisici sul volante, insieme ad altri dettagli tattili, rafforzano la sinergia tra guidatore e automobile. Aspetto compatto, ma con un bagagliaio ampio e una capacità di 441 litri: questo rende Cupra Raval una vettura certamente versatile, non solo per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i viaggi più lunghi dei weekend.
Prezzo interessante
Ampia la gamma di motorizzazioni disponibili: la versione top di gamma è la VZ da 226 CV (con sistema di sospensioni a controllo dinamico dell’assetto, con setting più rigido del 5%) e due versioni da 211 CV, tutte con batteria da 52 kWh e con un’autonomia che può arrivare fino a 450 Km (secondo il ciclo misto di omologazione WLTP). I prezzi partono da 29.950 euro.

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