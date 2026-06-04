BASKET

Basket, play-off Serie A: Venezia batte Bologna e va sul 2-1

La Reyer si impone al fotofinish 89-85 sulla Virtus: match point per accedere alla finale Scudetto

04 Giu 2026 - 22:20
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Si accendono le semifinali play-off di Serie A di basket: Venezia fa valere il fattore campo e si porta sul 2-1 contro la Virtus Bologna. La Reyer si impone per 89-85 in un finale incandescente che però premia comunque gli uomini di Spahija. Alle V-nere non bastano i 31 punti di Edwards, l’Umana ha la meglio grazie ai 22 punti con 10 assist di Tessitori. I veneti si regalano il match point per accedere alla finale contro Brescia o Milano.

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 89-85 (Serie 2-1)

Venezia non molla, supera Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nelle semifinali scudetto di Serie A di Basket. Le V-nere partono subito forte nel primo periodo, 28-16 nel segno di Edwards (31 punti per lui nel match). Dopo la prima pausa breve i padroni di casa cercano di ricostruire la propria partita, Tessitori sale in cattedra fino al -5 dell’intervallo (45-40 per gli emiliani). Anche dopo l’intervallo il quintetto di Spahija sembra avere qualcosa in più: prima pareggia i conti a fine terzo quarto (59-59), poi allunga nel periodo finale fino ad arrivare al +13. L’arrembaggio finale della Virtus ricuce il divario fino al -2, ma alla fine a vincere è la Reyer. Venezia si porta sul 2-1 nella serie, Bologna ad un passo dall’eliminazione.

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