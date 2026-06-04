Diaz vince il suo terzo Golden Gala nel triplo ed eguaglia Lambruschini dopo 30 anni
Il saltatore italo cubano regala subito un successo all'Italia nella serata romana della Diamond League. Risultati in aggiornamentodi Redazione Sprintnews
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Andy Diaz ha vinto con un miglior salto di 17.59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma, al termine di una gara senza problemi in cui ha piazzato solo due salti validi praticamente in fotocopia, l'altro a 17.58, riuscendo quindi nell'impresa di eguagliare il record di vittorie di un italiano in tale evento, avendo già vinto nel 2023 e 2024, detenuto sino a oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini vittorioso nei 3.000 siepi nel 1988, 1993 e 1996.
Nella competizione, dove il 30enne saltatore italo cubano puntava in realtà a una prestazione migliore in termini numerici, avendo più volte dichiarato di voler provare l'attacco al primato del mondo del britannico Edwards di 18.29, al secondo posto si è classificato con 17.33 all'ultimo tentativo il giamaicano Jordan Scott, primatista stagionale mondiale con 17.66, e al terzo il suo connazionale Jaydon Hibbert con 17,02.
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Francesco Pernici negli 800 metri maschili, gara non valida per l'assegnazione dei punti Diamond, appare totalmente trasformato da un punto di vista mentale rispetto all'atleta visto solo 4 giorni fa a Rabat, dove aveva corso sempre in fondo al gruppo pur recuperando qualche posizione alla fine, e lotta con i primi sino in fondo chiudendo terzo con un eccellente 1'43"97, a 13 centesimi dal proprio personale dell'anno scorso e 27 dallo storico record italiano di 53 anni fa di Marcello Fiasconaro, nella prova vinta dal francese Gabriel Tual in 1'43"66 davanti all'irlandese Mark English secondo in 1'43"80.
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Grandissimo risultato tecnico nel lancio del giavellotto maschile, disciplina che tornava al Golden Gala dopo 9 anni, grazie alla straordinaria prestazione del 23enne cingalese Rumesh Tharanga Pathirage, vittorioso scagliando l'attrezzo a 92.62 con cui ha polverizzato il proprio record nazionale, che gli apparteneva con 89,37, oltre ad avere consolidato la già sua migliore prestazione mondiale stagionale fatta con il suo precedente limite a marzo, mentre l'azzurro Giovanni Frattini al debutto assoluto nel massimo circuito mondiale, non ha trovato la sua miglior serata e ha chiuso decimo con 74,27.
La misura dell'atleta asiatico rappresenta anche il primato del meeting, la seconda prestazione di sempre in una gara della Diamond, l'ottava assoluta nelle graduatorie mondiali, e il lancio più lungo mai effettuato sul territorio italiano.
Nel salto con l'asta donne successo della britannica Molly Caudery con un ottimo 4.80, stessa quota peraltro della seconda e terza, l'australiana campionessa olimpica Nina Kennedy e la svizzera Angelica Moser con numero differente di errori, mentre l'italiana Elisa Molinarolo ha terminato in settima posizione con una miglior misura di 4.45 superata al terzo tentativo, dopo aver valicato la quota di 4,30 sempre all'ultima prova, e chiudendo infine la gara con tre errori a 4,60.
Nei 400 ostacoli donne la slovacca medaglia di bronzo mondiale, Emma Zapletalová, ha ripetuto il successo Diamond di pochi giorni fa a Rabat, migliorandosi ancora sino a un ottimo 52"58 di nuovo primato nazionale, con le due italiane in gara non brillantissime in quanto Alice Muraro è ottava con 55"50 e la primatista italiana, Ayomide Folorunso, nona in 56"01.
La giamaicana Megan Simmonds ha vinto i 100 ostacoli donne con il tempo di 12"50, con la primatista italiana Giada Carmassi ottava in 12"90 e la 17enne Alessia Succo nona in 13"19.