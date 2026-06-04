Diaz vince il suo terzo Golden Gala nel triplo ed eguaglia Lambruschini dopo 30 anni

Andy Diaz ha vinto con un miglior salto di 17.59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma, al termine di una gara senza problemi in cui ha piazzato solo due salti validi praticamente in fotocopia, l'altro a 17.58, riuscendo quindi nell'impresa di eguagliare il record di vittorie di un italiano in tale evento, avendo già vinto nel 2023 e 2024, detenuto sino a oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini vittorioso nei 3.000 siepi nel 1988, 1993 e 1996.