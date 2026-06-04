Battocletti tredicesima nei 5000 metri del Golden Gala al termine di una gara spenta
La campionessa del mondo indoor dei 3000 metri incappa in una prova sfortunata, ma non trova scuse nelle dichiarazioni successive per la recente influenzadi Redazione Sprintnews
Nadia Battocletti ha chiuso in tredicesima posizione i 5.000 metri del Golden Gala Pietro Mennea, al termine di una prova in cui ha cercato di rimanere nelle prime posizioni del gruppo per almeno metà gara, ma poi ha perso progressivamente posizioni chiudendo alla fine con il tempo di 14'40"05 nella competizione vinta dall'etiope Likina Amebaw in 14'18"41.
Per la fenomenale 26enne mezzofondista azzurra una serata certamente sfortunata e non all'altezza delle sue grandi aspettative, ma sicuramente condizionata dall'influenza avuta nelle ultime settimane che l'ha debilitata, anche se la stessa atleta nelle dichiarazioni immediate non ha cercato scuse.
LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI
"È stata certamente una grande controprestazione e sono molto delusa da me stessa, perché dovevo e potevo fare molto di più. Sinceramente non riesco a spiegarmi questa prova, in quanto quella di questa sera rappresentava l'obiettivo primario dell'inizio della stagione all'aperto e l'avevamo preparato nei minimi dettagli. Però sono cose che capitano, insegnamenti importanti come ne avevo avuti anche altri nella carriera, da cui ripartire con ancora più determinazione. Mi spiace tantissimo per questo fantastico pubblico che mi ha sostenuto per tutto il tempo e li ringrazio infinitamente. Da domani si riparte, sono certa che sarà in ogni caso una grande stagione all'aperto, e adesso tutta l'attenzione sugli Europei di Birmingham".