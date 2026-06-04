Battocletti tredicesima nei 5000 metri del Golden Gala al termine di una gara spenta

"È stata certamente una grande controprestazione e sono molto delusa da me stessa, perché dovevo e potevo fare molto di più. Sinceramente non riesco a spiegarmi questa prova, in quanto quella di questa sera rappresentava l'obiettivo primario dell'inizio della stagione all'aperto e l'avevamo preparato nei minimi dettagli. Però sono cose che capitano, insegnamenti importanti come ne avevo avuti anche altri nella carriera, da cui ripartire con ancora più determinazione. Mi spiace tantissimo per questo fantastico pubblico che mi ha sostenuto per tutto il tempo e li ringrazio infinitamente. Da domani si riparte, sono certa che sarà in ogni caso una grande stagione all'aperto, e adesso tutta l'attenzione sugli Europei di Birmingham".