Rubata a un pilota di Formula 1 una supercar da 20 milioni

Unica

Il valore del colpo è da capogiro: la sola One:1 è stimata circa 22 milioni di dollari. Si tratta della prima "megacar" al mondo, chiamata così per il suo incredibile rapporto peso-potenza di 1:1, capace di erogare 1.360 cavalli (esattamente un megawatt) per 1.360 kg di peso. L'esemplare di Sutil è facilmente riconoscibile: identificato come il telaio #7107, presenta una carrozzeria in fibra di carbonio a vista impreziosita da distintive strisce rosa.

Ex campione

Sutil, che ha corso nella massima serie automobilistica tra il 2007 e il 2014 con Force India e Sauber, ha sempre avuto una passione smodata per l'eccellenza tecnica, riflettendo nei suoi acquisti lo stesso rigore che portava in pista. Tuttavia, recuperare la sua "corona" non sarà semplice: nonostante i record mondiali di accelerazione 0-300-0 km/h di cui l'auto si fregia, la traccia lasciata dai ladri sembra essersi persa nei confini russi, lasciando l'ex pilota e gli investigatori in una corsa contro il tempo.