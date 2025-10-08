Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Nuove nomine

Imparato è il nuovo CEO di Maserati

Jean-Philippe Imparato passa alla guida di Maserati. Le nomine, parte della riorganizzazione voluta dall’ad Antonio Filosa, anticipano il piano strategico 2026

08 Ott 2025 - 16:32
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Cambio ai vertici di Stellantis Europa: il gruppo ha nominato Emanuele Cappellano nuovo responsabile della regione Enlarged Europe, succedendo a Jean-Philippe Imparato, che assumerà la guida di Maserati a tempo pieno. La decisione, annunciata dall’amministratore delegato Antonio Filosa, fa parte di un più ampio riassetto del Leadership Team in vista dell’aggiornamento del piano strategico previsto per il 2026.

Un cambio in un momento cruciale
La promozione di Cappellano, già a capo della divisione Stellantis Pro One (veicoli commerciali), arriva in una fase delicata per il gruppo. Il nuovo piano industriale dovrà infatti ridefinire alcune priorità, a partire dal target di elettrificazione totale entro il 2030, fissato durante la gestione di Carlos Tavares e oggi oggetto di revisione. Imparato, che lascia il Leadership Team, è stato chiamato a un compito strategico: rilanciare Maserati e migliorarne le performance globali. In qualità di CEO del Tridente, riporterà direttamente a Cappellano, mantenendo anche la supervisione di Stellantis & You, la rete commerciale diretta del gruppo.

Nuovi incarichi globali
La riorganizzazione coinvolge anche altre aree chiave. Herlander Zola, finora responsabile delle operazioni commerciali in Brasile, prende il posto di Cappellano e diventa capo di Stellantis Sud America. Samir Cherfan entra nel Leadership Team mantenendo la responsabilità per Medio Oriente, Africa e micromobilità, mentre Grégoire Olivier assume la guida dell’intera regione Cina e Asia-Pacifico, dopo aver gestito la strategia del gruppo nel mercato cinese.

Ritorna inoltre in Stellantis Francesco Ciancia come responsabile globale della produzione, dopo un periodo in Mercedes-Benz, sostituendo Arnaud Deboeuf, che lascia l’azienda. Sul fronte del design, entra nel Leadership Team anche Ralph Gilles, che assume il ruolo di responsabile globale del design.

Una governance più focalizzata sulle regioni
Con queste nomine, Stellantis punta a rafforzare la dimensione regionale della propria struttura gestionale, assegnando responsabilità dirette a figure con esperienza internazionale e consolidando la presenza del gruppo nei mercati strategici. Antonio Filosa ha sottolineato che il nuovo assetto mira a garantire maggiore autonomia operativa alle aree Asia-Pacific e Middle East & Africa, in linea con la volontà di costruire un modello di governance più agile e vicino ai mercati locali.

L’aggiornamento del piano strategico 2026 definirà le linee guida per la seconda fase del progetto Stellantis, in un contesto di transizione tecnologica e di crescente competizione globale. La nomina di Cappellano segna quindi un passaggio importante nel percorso del gruppo verso una gestione più integrata e orientata alle sfide del futuro.

stellantis
maserati

Ultimi video

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

04:03
Volvo EX90

Volvo EX90, l'ammiraglia a zero emissioni del marchio svedese

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I più visti di Drive Up

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Ecco la nuova Ferrari F80

Ecco la nuova Ferrari F80

La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:30
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
Sportmediaset Late News dell'8 ottobre 2025
17:27
Caso Clostebol, Moorhouse risponde sul ritorno di Ferrara: "Nessun restrizione per il rientro nello staff di Sinner"
17:23
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
Messi omaggia Jordi Alba
17:22
Messi omaggia Jordi Alba