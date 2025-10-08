Imparato è il nuovo CEO di Maserati

Una governance più focalizzata sulle regioni

Con queste nomine, Stellantis punta a rafforzare la dimensione regionale della propria struttura gestionale, assegnando responsabilità dirette a figure con esperienza internazionale e consolidando la presenza del gruppo nei mercati strategici. Antonio Filosa ha sottolineato che il nuovo assetto mira a garantire maggiore autonomia operativa alle aree Asia-Pacific e Middle East & Africa, in linea con la volontà di costruire un modello di governance più agile e vicino ai mercati locali.