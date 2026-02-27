Atalanta, prima volta col Bayern Monaco ma buoni precedenti con le tedesche. Marino: "Gara della vita"
Prima sfida in assoluto tra bergamaschi e bavaresi: le statistiche verso l'ottavo di Champions. Marino: "Un orgoglio rappresentare l'Italia"
C'è il Bayern Monaco sulla strada dell'Atalanta in Champions League: che il sorteggio sarebbe stato duro già si sapeva (l'alternativa era l'Arsenal) ma in casa nerazzurra non vogliono certo smettere di sognare. "Cercheremo di essere l'Atalanta affrontando il Bayern Monaco, che con l'Arsenal è destinato a vincere la Champions, con voglia, coraggio e la spinta dei nostri tifosi" dice Umberto Marino, dg della Dea. "Dovremo fare la gara della vita, se poi vinceranno loro gli stringeremo la mano. Non ci tireremo indietro e daremo il 120% delle nostre energie con l'orgoglio di rappresentare l'Italia" le parole a Sky.
L'Atalanta è l'unica squadra italiana in corsa su tre fronti: "Avremo un marzo di fuoco? Discretamente intenso... Bello essere ancora in corsa in campionato, Coppa Italia e Champions League. Abbiamo la fortuna di inseguire tre obiettivi, lavoriamo a testa bassa con la cultura del lavoro, che per noi è fondamentale, poi accetteremo i verdetti del campo". Infine, su Palladino: "Ha voglia di lavorare e dare tutto, soprattutto è bello l'entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite giorno dopo giorno" chiude Marino.
Le statistiche verso Atalanta-Bayern Monaco
-La prossima sarà la prima sfida in competizioni europee tra Atalanta e Bayern Monaco. La Dea ha vinto sette delle 13 gare precedenti in queste competizioni contro avversarie tedesche (3N, 3P), incluse quattro delle ultime cinque.
-L’Atalanta ha vinto tre delle quattro sfide in UEFA Champions League contro avversarie tedesche (1P), con un punteggio aggregato di 9-3.
-Le squadre tedesche sono le avversarie contro cui l’Atalanta ha sia conquistato più vittorie (tre) che segnato più reti (nove) in UEFA Champions League.