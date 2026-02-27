Atalanta, prima volta col Bayern Monaco ma buoni precedenti con le tedesche. Marino: "Gara della vita"

L'Atalanta è l'unica squadra italiana in corsa su tre fronti: "Avremo un marzo di fuoco? Discretamente intenso... Bello essere ancora in corsa in campionato, Coppa Italia e Champions League. Abbiamo la fortuna di inseguire tre obiettivi, lavoriamo a testa bassa con la cultura del lavoro, che per noi è fondamentale, poi accetteremo i verdetti del campo". Infine, su Palladino: "Ha voglia di lavorare e dare tutto, soprattutto è bello l'entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite giorno dopo giorno" chiude Marino.