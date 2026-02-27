CHAMPIONS LEAGUE

Sorteggi Champions League: l'Atalanta trova il Bayern Monaco

La Dea si regala gli ottavi grazie a una fantastica rimonta. Dopo il Borussia Dortmund, ora c'è il Bayern

27 Feb 2026 - 12:33
videovideo

Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. A Nyon, la Dea pesca un'altra tedesca: il Bayern Monaco di Vincent Company. I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga. Proprio domani lo scontro diretto contro il Borussia in cui potranno allungare a +11 sugli storici rivali. 

l tabellone degli ottavi di Champions League

  • Real Madrid vs Manchester City
  • Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
  • PSG vs Chelsea
  • Newcastle vs Barcellona
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atletico Madrid vs Tottenham
  • Atalanta vs Bayern Monaco
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?

 Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
© X

© X

atalanta
champions league
ottavi di finale
sorteggio champions

Ultimi video

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

01:20
DICH CUESTA PRE CAGLIARI DICH

Cuesta: "L'obiettivo è continuare a più far punti possibili"

03:42
DICH PEDRO FILIPE SASSUOLO 26-02 DICH

Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Il mistero del rosso a Kelly: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso

DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

Atalanta, serve un'altra impresa: i possibili avversari agli ottavi fanno paura

Rosso a Kelly, arriva la spiegazione della Uefa: "Forte contatto con la caviglia dell'avversario"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:36
Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma
12:22
Parma, i convocati di Cuesta per il Cagliari: c'è Suzuki
11:20
Udinese, buone notizie: Davis in gruppo
09:47
Materazzi junior tra il richiamo della Serbia e il calciomercato: il patto con papà Matteo
09:40
Juventus-Galatasaray non è ancora finita: ci si rivede il 2 agosto?