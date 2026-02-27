Sorteggi Champions League: l'Atalanta trova il Bayern Monaco

Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. A Nyon, la Dea pesca un'altra tedesca: il Bayern Monaco di Vincent Company. I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga. Proprio domani lo scontro diretto contro il Borussia in cui potranno allungare a +11 sugli storici rivali.