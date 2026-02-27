Sorteggi Champions League: l'Atalanta trova il Bayern Monaco
La Dea si regala gli ottavi grazie a una fantastica rimonta. Dopo il Borussia Dortmund, ora c'è il Bayern
Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. A Nyon, la Dea pesca un'altra tedesca: il Bayern Monaco di Vincent Company. I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga. Proprio domani lo scontro diretto contro il Borussia in cui potranno allungare a +11 sugli storici rivali.
l tabellone degli ottavi di Champions League
- Real Madrid vs Manchester City
- Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
- PSG vs Chelsea
- Newcastle vs Barcellona
- Galatasaray vs Liverpool
- Atletico Madrid vs Tottenham
- Atalanta vs Bayern Monaco
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
© X