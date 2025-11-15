House of BMW: una nuova casa per i valori del brand

Un ritorno alle origini della sede di BMW, a San Donato Milanese, che ha inaugurato, il 13 novembre, uno spazio dedicato ai propri brand (BMW, MINI e Motorrad). Una vera e propria “casa” pensata per i collaboratori e tutti gli stakeholder del Gruppo. La serata inaugurale ha rappresentato anche un ideale momento di passaggio nell’evoluzione di BMW, da icona del passato a protagonista del futuro della mobilità.

Una nuova casa per l'Italia

“La nostra sede non è solo un quartier generale, ma un ambiente dove collaborare, ispirarsi e condividere valori - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia - siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori e al nostro team un luogo che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e il nostro futuro. L’edificio definito ‘la porta sud di Milano’ dall’illustre critico estetico Gillo Dorfles – ha proseguito Di Silvestre - si conferma un simbolo di identificazione per chi arriva in città dall’autostrada A1, mentre la nuova House of BMW Italia rappresenta un passo importante per rafforzare la cultura aziendale, l’aggregazione e la condivisione dei valori che hanno portato l’azienda a raggiungere importanti traguardi sul mercato italiano”.

Un futuro a più tinte

Per l’occasione, infatti, nell’ideale percorso temporale realizzato nella House of BMW Italia, sono state esposte cinque vetture emblematiche che raccontano la storia e il futuro del brand: la prima Neue Klasse, la BMW 1500 disegnata dal celebre designer italiano Giovanni Michelotti negli anni Sessanta, la BMW M1 di Giorgetto Giugiaro, la BMW X5 del 1999 che diede origine al segmento degli Sport Activity Vehicle, la BMW i8 Roadster antesignana delle ibride plug-in sportive e la nuova BMW iX3, ossia la nuova versione della famiglia Neue Klasse che rappresenta oggi l’avanguardia della mobilità sostenibile, con soluzioni innovative in termini di digitalizzazione, tecnologia, elettrificazione, design ed esperienza di bordo.