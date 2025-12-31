Atletica: l'etiope Kejelcha vince la BOclassic con record

L'etiope Yomif Kejelcha ha vinto la gara di San Silvestro di Bolzano BOclassic con il tempo di 27'42. Il detentore del record del mondo sulla mezza maratona ha frantumato il vecchio primato del percorso di 17". Secondo il connazionale Telahun Haile Bekele (+0:05) e buon terzo l'ormai maratoneta Yeman Crippa (+0:14). Il trentino dopo la gara si è detto soddisfatto del risultato vista la forte concorrenza di quest'anno e il fatto che pochi giorni fa ha corso la maratona di Valencia. Il recordman del mezzofondo italiano non ha comunque nascosto un po' di rammarico per non essere riuscito in dieci partecipazioni a portare a casa una vittoria a Bolzano.