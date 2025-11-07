All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

Ibrida

L’esemplare, acquistato da Maradona durante il suo periodo da allenatore in Medio Oriente, rappresenta uno sguardo su un futuro che le auto stradali stavano appena iniziando a raccontare: telaio leggero, aerodinamica scolpita, uno stile che ancora oggi sembra perfettamente in linea con il gusto contemporaneo. Gli interni non tradiscono l'identità BMW con pelle chiara, dettagli curati, tecnologia a bordo. Un contrasto elegante con la carrozzeria chiara e gli accenti blu che richiamano la gamma elettrificata di Monaco.

Valore in crescita

Quanto all’asta, la febbre sta salendo ora dopo ora. La base fissata a 10.000 euro è stata rapidamente dimenticata: le offerte hanno già toccato una cifra attorno ai 44.200 euro, e il conto alla rovescia segna sette giorni prima che venga battuto l’ultimo rilancio. È difficile dire se chi se la porterà a casa lo farà per la interesse tecnico o come memorabilia per quella firma invisibile ma indelebile che porta il nome di Maradona.