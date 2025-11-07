All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

La BMW i8 di Maradona finisce all'asta
L’ibrida sportiva della Casa bavarese, rimasta sul mercato solo pochi anni, riemerge con un valore aggiunto unico: essere stata guidata dal numero 10 più iconico della storia del calcio. Partita da una base simbolica di 10.000 euro, è già arrivata a circa 44.200.di Redazione Drive Up
Diego Armando Maradona è stato un grande appassionato di automobili. Cosa nota. Meno che tra quelle da lui possedute ci fosse anche un'ibrida di nuova generazione. Nel caso specifico, si tratta di una BMW i8. La coupé ibrida bavarese, dalla linea avveniristica e dall’esperienza di guida particolare, sospesa tra silenzio elettrico e scatti da vera sportiva, sebbene non sia stata un oggetto di culto al suo tempo, riappare oggi in un ruolo decisamente inatteso.
Ibrida
L’esemplare, acquistato da Maradona durante il suo periodo da allenatore in Medio Oriente, rappresenta uno sguardo su un futuro che le auto stradali stavano appena iniziando a raccontare: telaio leggero, aerodinamica scolpita, uno stile che ancora oggi sembra perfettamente in linea con il gusto contemporaneo. Gli interni non tradiscono l'identità BMW con pelle chiara, dettagli curati, tecnologia a bordo. Un contrasto elegante con la carrozzeria chiara e gli accenti blu che richiamano la gamma elettrificata di Monaco.
Valore in crescita
Quanto all’asta, la febbre sta salendo ora dopo ora. La base fissata a 10.000 euro è stata rapidamente dimenticata: le offerte hanno già toccato una cifra attorno ai 44.200 euro, e il conto alla rovescia segna sette giorni prima che venga battuto l’ultimo rilancio. È difficile dire se chi se la porterà a casa lo farà per la interesse tecnico o come memorabilia per quella firma invisibile ma indelebile che porta il nome di Maradona.