Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Campioni

All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

L’ibrida sportiva della Casa bavarese, rimasta sul mercato solo pochi anni, riemerge con un valore aggiunto unico: essere stata guidata dal numero 10 più iconico della storia del calcio. Partita da una base simbolica di 10.000 euro, è già arrivata a circa 44.200.

di Redazione Drive Up
07 Nov 2025 - 09:51
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Diego Armando Maradona è stato un grande appassionato di automobili. Cosa nota. Meno che tra quelle da lui possedute ci fosse anche un'ibrida di nuova generazione. Nel caso specifico, si tratta di una BMW i8. La coupé ibrida bavarese, dalla linea avveniristica e dall’esperienza di guida particolare, sospesa tra silenzio elettrico e scatti da vera sportiva, sebbene non sia stata un oggetto di culto al suo tempo, riappare oggi in un ruolo decisamente inatteso.

La BMW i8 di Maradona finisce all'asta

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ibrida
L’esemplare, acquistato da Maradona durante il suo periodo da allenatore in Medio Oriente, rappresenta uno sguardo su un futuro che le auto stradali stavano appena iniziando a raccontare: telaio leggero, aerodinamica scolpita, uno stile che ancora oggi sembra perfettamente in linea con il gusto contemporaneo. Gli interni non tradiscono l'identità BMW con pelle chiara, dettagli curati, tecnologia a bordo. Un contrasto elegante con la carrozzeria chiara e gli accenti blu che richiamano la gamma elettrificata di Monaco.
Valore in crescita
Quanto all’asta, la febbre sta salendo ora dopo ora. La base fissata a 10.000 euro è stata rapidamente dimenticata: le offerte hanno già toccato una cifra attorno ai 44.200 euro, e il conto alla rovescia segna sette giorni prima che venga battuto l’ultimo rilancio. È difficile dire se chi se la porterà a casa lo farà per la interesse tecnico o come memorabilia per quella firma invisibile ma indelebile che porta il nome di Maradona.

Ti potrebbe interessare

diego maradona
bmw i8
bmw
bmw i8 maradona all'asta
bmw i8 maradona
asta maradona bmw

Ultimi video

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

02:41
La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

01:46
L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

15:57
La puntata del 6 novembre #DriveUp

La puntata del 6 novembre #DriveUp

02:07
RENAULT TWINGO PER SITO SRV

La nuova Reanult Twingo E-Tech

02:14
Drive Up

Drive Up

01:09
DRIVE UP SAPEVATE CHE PT1 SRV

Le auto volanti

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

Il garage da sogno di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:13
Scaroni: "Per il 2030 avremo uno stadio efficiente e funzionale, vogliamo offrire uno spettacolo come Bayern o Psg"
10:06
Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions
10:04
MotoLive: adrenalina, maxienduro e beneficenza a Eicma
Francisco Conceiçao
09:55
Conceiçao: "Motta e Tudor, colpa nostra. Urlo se subisco fallo? In campo mi trasformo"
09:51
All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale