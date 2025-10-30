Kylian Mbappé, uno dei giocatori più rappresentativi del Real Madrid, ha aggiunto alla sua collezione un nuovo gioiello: una BMW i7 completamente elettrica dal valore di circa 130 mila euro. Un’auto di rappresentanza perfetta per uno dei volti principali della squadra blanca e, da quest’anno, dell’intera partnership tra BMW e Real Madrid. Fin qui, nulla di strano. Se non fosse per un dettaglio che, in questo, fa decisamente la differenza: Mbappé non ha ancora la patente di guida.

Circostanza insolita

La notizia ha riacceso il dibattito sul curioso rapporto tra il campione francese e le automobili di lusso. Da anni, infatti, il numero 7 aggiorna il proprio garage con modelli che la maggior parte delle persone faticherebbe anche solo a immaginare dal vivo: Ferrari, Mercedes, un’Audi RS e altri esemplari che farebbero invidia a qualsiasi collezionista. Tutti bellissimi, tutti potentissimi. Ma destinati a essere guidati… da qualcun altro.

Un'elettrica di nuova generazione

La nuova i7 personalizzata, con una targa firmata e dettagli studiati su misura, rappresenta la volontà di BMW di promuovere, anche attraverso l'aiuto di atleti, la sua idea di mobilità elettrica. L'elica bavarese, sponsor tecnico del Real Madrid, ha consegnato ai giocatori una flotta completamente a zero emissioni. E se Vinícius e Bellingham sono già stati avvistati alla guida, Mbappé continuerà per ora a sedersi… sul sedile del passeggero.

Un’immagine da proteggere

La scelta di non prendere la patente non è casuale. Mbappé lo ha spiegato tempo fa: voleva restare lontano dai riflettori durante l’adolescenza e muoversi senza pressioni. Ora che di pressione ne ha da vendere, l’esigenza potrebbe essere cambiata. E chissà che questa i7 non diventi la motivazione definitiva per iniziare a guidare sul serio.

Le altre auto di Mbappé

Nonostante la mancanza della patente, l’attaccante francese ha collezionato nel tempo auto da sogno di ogni genere. Tra le più note figurano una Ferrari 488 Pista, una Ferrari SF90 Stradale, una Mercedes V-Class per gli spostamenti quotidiani, una Volkswagen Tiguan e una Range Rover. Negli anni PSG guidava anche una Volkswagen ID.5 nell’ambito degli accordi commerciali del club, mentre ai tempi della partnership del Paris Saint-Germain con Audi disponeva spesso di una RS e-tron GT.