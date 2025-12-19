Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vasseur: "Fiducia in Ferrari, il 2026 un'opportunità per tutti"

19 Dic 2025 - 11:07

L'alba del 2026 la Ferrari la vedrà il 23 gennaio quando verrà svelata la nuova monoposto. E Fred Vasseur, dopo una stagione decisamente negativa, guarda al prossimo anno con tutte le novità previste come a "un'opportunità per tutti i team". "S'impara sempre da ogni stagione, sappiamo che quella passata non è stata buona, ma c'è stata una ripresa. E abbiamo fatto bene a un certo punto a concentrarci sul 2026 - ha detto il team principal delle Rosse a Sky -. Da ogni singola stagione puoi imparare qualcosa. Sicuramente è stata un'annata difficile, già alla fine di aprile eravamo 110 punti dietro la McLaren. E penso che sia stato giusto focalizzarci sul 2026". Il 23 gennaio la nuova monoposto: "È quasi la stessa squadra. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questo progetto. C'è una buona collaborazione tra la parte del telaio e quella del motore. È una vera sfida, ma anche una grande occasione dal punto di vista ingegneristico. Penso che sarà una stagione completamente diversa rispetto a questa appena conclusa. La classifica che avremo in Australia potrà cambiare sostanzialmente gara dopo gara perché il tasso di sviluppo sarà enorme". Un pensiero anche alla stagione - la prima in Ferrari - di Lewis Hamilton: "Non è stata la migliore stagione della nostra vita, non lo è stata per Lewis, per Charles, per noi e per me stesso. Ma dobbiamo prendere le parti positive e vedere come possiamo fare un lavoro migliore in vista del 2026. È stata una stagione diversa per Lewis e per Charles. Leclerc conosce perfettamente la squadra, conosce tutti nel team e ogni singolo software. Lui è a casa. Per Hamilton è stata una grande sfida passare da Mercedes a noi. Personalmente l'ho sottovalutata. Inizieremo il 2026 in una forma migliore: ora Lewis conosce la squadra e noi conosciamo lui molto meglio di un anno fa. Ha una buona conoscenza di ogni singolo software e di ogni strumento. Faremo un lavoro migliore il prossimo anno". 

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:12
De Sanctis: "Sport paralimpico ha espresso il 10% del potenziale"
13:10
Basket, Serie A: Cantù-Milano disponibile gratis su Lbatv
12:08
Milano-Cortina, Malagò: "Giochi da record. L'Italia è pronta"
11:07
Vasseur: "Fiducia in Ferrari, il 2026 un'opportunità per tutti"
10:04
Basket Nba: Doncic guida Lakers con tripla doppia, OKC non si ferma più