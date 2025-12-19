Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
"Ti aspettiamo piccolina"

Dal grande spavento alla grande gioia: Federica Pellegrini di nuovo mamma

L'ex nuotatrice posta una foto sui social: "Piovono polpette"

di Redazione
19 Dic 2025 - 11:13

Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social in tandem con il marito Matteo Giunta: "Piovono polpette" ha scritto su Instagram l'olimpionica mostrando una foto inequivocabile della sua pancia circondata dalle sue mani, quelle del marito e di Matilde. Svelando anche che si tratta di un'altra bimba: "Ti aspettiamo piccolina..."

Qualche giorno fa, l'ex nuotatrice aveva raccontato sui social la brutta disavventura della piccola Matilde, ricoverata in ospedale per un episodio di convulsioni febbrili. La Divina aveva poi annunciato con grande sollievo il ritorno a casa della figlia, postando una foto dell'albero di Natale. Ora, alla gioia delle feste e a quella per la guarigione della figlia si aggiunge anche questo felicissimo annuncio. 

 
federica pellegrini
matteo giunta

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Nuoto

Le sexy vacanze della Pellegrini: che bikini!

Pellegrini, che paura: in ospedale per la piccola Matilde. "Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi"

Europei Open di Ice Swimming: iniziano i preparativi per la gara più fredda dell’anno

Europei in vasca corta, oro e record del mondo per l'Italia nella staffetta 4x50 mista

Europei in vasca corta: Cerasuolo ottiene l'oro nei 50 rana, Martinenghi il bronzo

Europei in vasca corta, Curtis è l'oro nei 50 dorso con record continentale

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:22
Questa Porsche Carrera GT è come nuova
14:22
Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV
14:21
Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna
14:20
Una Porsche Carrera GT come nuova
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka