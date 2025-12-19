Dal grande spavento alla grande gioia: Federica Pellegrini di nuovo mamma

L'ex nuotatrice posta una foto sui social: "Piovono polpette"di Redazione
Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato l'arrivo della secondogenita (la prima Matilde compirà due anni a gennaio) con un post sui social in tandem con il marito Matteo Giunta: "Piovono polpette" ha scritto su Instagram l'olimpionica mostrando una foto inequivocabile della sua pancia circondata dalle sue mani, quelle del marito e di Matilde. Svelando anche che si tratta di un'altra bimba: "Ti aspettiamo piccolina...".
Qualche giorno fa, l'ex nuotatrice aveva raccontato sui social la brutta disavventura della piccola Matilde, ricoverata in ospedale per un episodio di convulsioni febbrili. La Divina aveva poi annunciato con grande sollievo il ritorno a casa della figlia, postando una foto dell'albero di Natale. Ora, alla gioia delle feste e a quella per la guarigione della figlia si aggiunge anche questo felicissimo annuncio.