Ferrari sta probabilmente vivendo il suo miglior momento. I nuovi modelli sono desiderati, ambiti, venduti nel momento stesso in cui si presentano al mondo, con le edizioni speciali che continuano a essere richieste dai collezionisti. Limitate a pochissime unità per tutto il mondo, rappresentano un investimento sicuro e trovarne una all'asta è ormai una rarità. Ma quando succede, il record è certo.

Senza parabrezza

La serie Icona è nata nel 2018 per rendere omaggio alle sportive degli anni '40 e '50, protagoniste della prima epopea del Cavallino Rampante. A inaugurare questo corso sono state le Monza SP1 ed SP2: barchette, prive di parabrezza, che rappresentano la quintessenza dell'automobilismo Ferrari. Motore 6.5 litri V12 aspirato sotto il cofano da 810 CV per oltre 300 km/h di velocità massima. Ne sono state prodotte soltanto 499 unità, tutte personalizzate secondo il gusto dei rispettivi clienti.

4 milioni

Uno degli esemplari più originali andrà all'asta il prossimo 9 dicembre ad Abu Dhabi. Consegnata nel 2021 è stata rifinita dal programma Tailor Made: creato per accontentare ogni richiesta. La tinta Blu Vietri sfuma verso il Nero Daytona al centro per ritornare blu fino alla coda. Gli interni sono rivestiti in pelle blu chiaro e, sul poggiatesta dei sedili, è stata ricamata con filo giallo la sagoma della fuoriserie. Il chilometraggio è molto basso: solo 1.761 km percorsi. Il suo valore si aggira sui 4 milioni di euro.