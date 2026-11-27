Pallacanestro Varese comunica che Amedeo Della Valle in questi giorni si è sottoposto a nuovi accertamenti diagnostici finalizzati a monitorare l’evoluzione della lesione di secondo grado del bicipite femorale riportata lo scorso 13 ottobre.



Gli esami hanno evidenziato un miglioramento del quadro clinico rispetto ai precedenti controlli, confermando la positiva evoluzione del processo di guarigione che, tuttavia, non può ancora ritenersi completato.



Alla luce di quanto emerso, il giocatore proseguirà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso. Le sue condizioni saranno costantemente monitorate e nuovamente valutate nel corso delle prossime settimane, al fine di definire le successive fasi del percorso di recupero.