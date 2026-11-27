Freece d'Argento a bersaglio nel primo turno di prove libere del penultimo atto stagionale in Qatar. Subito il più veloce in pista fin dal primo run, Kimi Antoneli resta al comando della classifica fino al termine della sessione. Il campione del mondo chiude in vetta con il tempo di un minuto, 23 secondi e 217 millesimi, staccando di mezzo secondo (507 millesimi) il compagno di squadra George Russell. Dietro alle due Mercedes ci sono la Red Bull di Isack Hadjar (+0.661) e le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, separati tra loro da dieci solo millesimi ma ad oltre otto decimi da Antonelli. Deve accontentarsi della sesta piazza (oltretutto dietro al compagno di squadra) Max Verstappen, il cui ritardo dalla vetta in configurazione da qualifica sfiora il secondo pieno (916 millesimi). Come fa Hadjar nei confronti delle McLaren, l'olandese precede le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, ormai sempre e... pericolosamente (in chiave gara) vicini tra di loro: un secondo e 256 millesimi il ritardo del monegasco da Antonelli, uno e 358 per il sette volte iridato. A sigillare la prima top ten del weekend alle spalle delle due Rosse ci sono la Racing Bulls di Arvid Lindblad e la Alpine di Pierre Gasly. Nella seconda parte della classifica dei tempi, parte in salita il weekend di Liam Lawson, solo quattordicesimo con la seconda Racing Bulls. Il neozelandese precede un buon Rafael Camara (Haas-Ferrari) che restando al volante USA abbandona di fatto la possibilità di difendere la sua leadership nel campionato di Formula 2 e fa meglio del compagno di squadra Oliver Bearman. A separarli è Alexander Albon che nel finale del turno si concede un lunga ma per sua fortuna innocua escursione "rallistica" nel brecciolino di una via di fuga.