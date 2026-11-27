Bruno Fernandes, nel mirino di Milan e Juventus, resterà al Manchester United almeno sino a giugno 2028. Il club inglese ha infatti attivato la clausola unilaterale a sua disposizione per prolungare di un ulteriore anno l'accordo attualmente in scadenza a fine stagione. Rossoneri e bianconeri pensavano a Bruno Fernandes a parametro zero. I colloqui per il rinnovo di contratto sono ancora in corso (e secondo Fabrizio Romano senza grossi risultati) e così i Red Devils avranno un altro anno per sperare di arrivare alla fumata bianca.