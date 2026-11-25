Per continuare a godere delle prestazioni e del suono di un motore a combustione, l'ibrido è l'unica soluzione possibile. Almeno qui in Europa, dove le sempre più severe norme obbligano a misure di contenimento delle emissioni che richiedono, inevitabilmente, una parte elettrica per essere soddisfatte. La Golf R è una delle poche termiche "pure" rimaste, ancora per poco.

Tocca anche a lei

La più sportiva delle Golf riceverà un nuovo motore mild hybrid 48 Volt. Lo ha confermato ad Auto Express Reinhold Ivenz, responsabile del progetto. Tra qualche mese, dunque, la lettera R diventerà ibrida: questo è l'unico modo per continuare a venderla in Europa. Secondo il manager, l'ingresso di un modulo elettrico non comporterà un aumento della potenza ma un miglioramento delle prestazioni. L'auto sarà leggermente più veloce nello 0-100 e più reattiva in ripartenza.

Non elettrica

Volkswagen intende continuare a offrire versioni ad alte prestazioni con motore a combustione fin quando possibile. La R rappresenta l'apice con oltre 330 CV di potenza massima e la trazione integrale (con drift mode, per divertirsi dove possibile). L'ingresso del mild hybrid è un'evoluzione ovvia che non dovrebbe comunque compromettere il piacere di guida: l'incremento di peso sarà molto limitato. Il debutto sul mercato è previsto entro la fine del prossimo anno.