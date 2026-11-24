La lunga (ma un po' tormentata) storia d'amore tra Charles Leclerc e la Ferrari continuerà in pista e in Formula 1 ma non per strada. Il pilota monegasco ha infatti deciso di vendere la sua Purosangue: primo SUV della storia per il Cavallino Rampante. L'auto è stata affidata al concessionario tedesco Autohaus Blöchl.

Pochi chilometri

Consegnata nell'aprile 2024, si distingue per la tinta della carrozzeria Argento Nürburgring e il basso chilometraggio: solo 33 mila chilometri percorsi in poco più di due anni di possesso. La Purosangue è stata "l'ammiraglia" di casa Leclerc per i viaggi tra Monaco e l'Italia, dove deve sovente raggiungere Maranello e Fiorano. L'annuncio è stato dato direttamente dal concessionario che, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso l'entusiasmo di avere esposta la vettura di un pilota di Formula 1.

Comoda e veloce

La Purosangue è un'auto unica al mondo. Non solo perché è una Ferrari, ma un SUV con un motore V12 aspirato, con queste caratteristiche, non si era mai visto. Il Cavallino rampante ha deciso di trasferire la propria esperienza sportiva su di un veicolo che fosse comodo, pratico e versatile. Un compito non scontato quando si vuole comunque mettere sotto il cofano 725 CV per una velocità massima di 310 km/h. Prestazioni a cui Leclerc si è certamente abituato.