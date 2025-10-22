Logo SportMediaset

Anteprima a Milano

Nissan Qashqai e-POWER: ora fa i 22 km/l

Il nuovo Qashqai e-POWER unisce l’efficienza dell’elettrico alla praticità del benzina, inaugurando una nuova idea di ibrido.

22 Ott 2025 - 16:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Milano è stata il palcoscenico del debutto del nuovo Nissan Qashqai e-POWER, la versione aggiornata del SUV che da quasi vent’anni definisce lo standard nel segmento C. Ora, con una tecnologia completamente riprogettata, il Qashqai promette consumi più bassi, maggiore autonomia e una silenziosità da vera elettrica.

Si guida come un'elettrica
Il cuore della nuova generazione è il sistema e-POWER di seconda generazione, un’architettura esclusiva Nissan dove le ruote sono mosse solo dal motore elettrico, mentre un motore termico 1.5 turbo a tre cilindri funge da generatore, producendo energia per la batteria e l’inverter. Nessuna trasmissione diretta, nessuna ricarica alla spina: si fa il pieno di benzina e si viaggia con la fluidità di un’auto elettrica. Il nuovo propulsore modulare “5-in-1”, più compatto e leggero, integra motore elettrico, generatore, inverter e riduttore, erogando 205 CV con una progressione sorprendente. Il risultato si traduce in una riduzione dei consumi del 12%, fino a 22,2 km/l nel ciclo WLTP, e in oltre 1.200 km di autonomia con un pieno. Anche la rumorosità cala di 5,6 dB, avvicinando l’esperienza di guida a quella di un veicolo a emissioni zero.
Maggiore efficienza
Nissan ha lavorato sulla combustione STARC, un brevetto che ottimizza la miscelazione aria-carburante e porta l’efficienza al 42%. Un nuovo turbocompressore, un olio 0W16 a basso attrito e un regime motore più basso in autostrada contribuiscono a un comfort acustico e meccanico di livello superiore. Il Qashqai e-POWER non si limita però al powertrain. L’abitacolo integra ora la suite Google nativa, con Maps, Assistant e Play Store, oltre all’app Trip Stories per condividere i propri itinerari. Il sistema ProPILOT è stato aggiornato per un controllo più fluido e preciso del traffico multilane, migliorando la sicurezza e la percezione di guida semi-autonoma.
Prezzi
Prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, il nuovo Qashqai e-POWER è già disponibile in Italia con prezzi da 38.100 euro. Per Nissan, questo modello rappresenta un “ponte intelligente” verso la mobilità elettrica: un’esperienza a zero ansie da ricarica, pensata per chi vuole evolvere senza rinunciare alla praticità. In un mercato sempre più polarizzato tra elettrico puro e termico tradizionale, il nuovo Qashqai e-POWER dimostra che l’ibrido può ancora essere la scelta più sensata — e, grazie alla tecnologia giapponese, anche la più raffinata.

nissan
nissan qashqai
nissanepower
epower

