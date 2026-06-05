Jacobs quinto sui 100 metri del Golden Gala ma subito sotto i 10 secondi

"Sono contento al 50% per come sono andato. Mi è molto piaciuta la partenza, ma poi c'è stato un momento in cui non sono riuscito a tenere il ritmo che volevo, per poi riprendermi verso la fine. In ogni caso dopo Savona io e Paolo (Camossi ndr) ci eravamo ripromessi di migliorare alcuni aspetti tecnici in questa gara, e credo di esserci riuscito per cui adesso proseguo la mia fase di preparazione verso i nuovi traguardi, quali primo di tutti gli Europei di Birmingham. Devo dire che questo Stadio e questo pubblico danno sempre una marcia in più, e spero veramente che venga assegnato all'Italia il mondiale 2029, perchè mi piacerebbe chiudere la mia carriera in quell'occasione, magari vincendo proprio qui".