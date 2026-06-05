ATLETICA

Jacobs quinto sui 100 metri del Golden Gala ma subito sotto i 10 secondi

Il campione olimpico di Tokyo 2021 offre una ottima impressione e dimostra di essere sulla strada giusta per tornare ai massimi livelli

di Redazione Sprintnews
05 Giu 2026 - 00:28
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Marcell Jacobs ha chiuso con un ottimo 9"99 in quinta posizione i 100 metri del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2026 disputata a Roma, al termine di una gara avvincente dominata con il tempo di 9"88 dall'icona mondiale della velocità, lo statunitense Noah Lyles campione olimpico sulla distanza a Tokyo 2024, ma in cui l'azzurro sicuramente più in ritardo nella preparazione rispetto a tutti i partecipanti, ha mostrato una crescita tecnica notevole rispetto all'esordio di Savona del 20 maggio scorso, quando chiuse in 10"01 ma irregolare per troppo vento a favore.

Nella competizione il 31enne velocista azzurro arriva vicinissimo ad avversari di enorme prestigio, con il camerunense Emmanuel Eseme secondo in 9"94, il botswano campione olimpico dei 200 Letsile Tebogo terzo in 9"96, l'altro USA Jordan Anthony quarto in 9"96, e lasciandosi dietro il sudafricano Akani Simbine, il keniano Ferdinand Omanyala, il giamaicano Ackeem Blake e il britannico Jeremiah Azu.

LE DICHIARAZIONI DI JACOBS

"Sono contento al 50% per come sono andato. Mi è molto piaciuta la partenza, ma poi c'è stato un momento in cui non sono riuscito a tenere il ritmo che volevo, per poi riprendermi verso la fine. In ogni caso dopo Savona io e Paolo (Camossi ndr) ci eravamo ripromessi di migliorare alcuni aspetti tecnici in questa gara, e credo di esserci riuscito per cui adesso proseguo la mia fase di preparazione verso i nuovi traguardi, quali primo di tutti gli Europei di Birmingham. Devo dire che questo Stadio e questo pubblico danno sempre una marcia in più, e spero veramente che venga assegnato all'Italia il mondiale 2029, perchè mi piacerebbe chiudere la mia carriera in quell'occasione, magari vincendo proprio qui".

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