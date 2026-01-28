Audi introduce l'Intelligenza artificiale in fabbrica

Audi accelera sulla trasformazione digitale delle proprie fabbriche introducendo l’intelligenza artificiale nella produzione su larga scala. Negli impianti di Ingolstadt e Neckarsulm entra in funzione la piattaforma Edge Cloud 4 Production (EC4P), un sistema che consente di gestire in modo centralizzato macchinari, robot e applicazioni industriali, riducendo drasticamente l’hardware locale lungo le linee di assemblaggio.

Più efficienza

Oltre mille computer vengono eliminati dalle aree produttive, con benefici diretti in termini di manutenzione, stabilità operativa e consumi energetici. La logica è quella di spostare l’elaborazione dei dati verso un’infrastruttura cloud industriale, più flessibile e aggiornata, capace di adattarsi rapidamente alle esigenze della produzione. L’intelligenza artificiale non è pensata come sostituto della manodopera, ma come strumento per rendere il lavoro meno gravoso, più sicuro e più efficiente.

Già in corso

Le prime applicazioni sono già operative sulle linee delle nuove Audi A5 e A6. I sistemi di IA monitorano in tempo reale la qualità dei processi e individuano eventuali anomalie prima che si traducano in difetti sul prodotto finito. Tra gli esempi più concreti c’è il Weld Splatter Detection, che riconosce automaticamente i residui di saldatura sulla scocca: un’operazione che oggi viene affidata a bracci robotici, alleggerendo il lavoro manuale e migliorando la precisione dell’intervento.