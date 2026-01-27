La Dacia Sandero diventa ibrida

Aggiornamento di sostanza

Il restyling è stato presento a Milano, in anteprima italiana: nuova firma luminosa a LED - con disegno a T rovesciato - collegata alla calandra caratterizzata da una linea sottile di puntini bianchi, con pixel che si stagliano sullo sfondo nero della griglia. A incarnare lo spirito outdoor del brand ci pensa la versione Stepway con le nuove protezioni in “starkle” su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia. L'abitacolo può essere dotato di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10’’ e navigazione connessa nonché di un caricatore a induzione per smartphone.

Ibrida

Novità, per Sandero, anche alla voce motorizzazioni con l’arrivo, nella seconda parte del 2026, del nuovo motore ibrido da 155 CV (inaugurato su Dacia Bigster). Si tratta del propulsore a benzina 1.8 litri a 4 cilindri da 109 CV, abbinato a due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore) alimentati da una batteria da 1,4 kWh con cambio automatico elettrificato. Motore particolarmente efficiente con emissioni e consumi ridotti del 10% rispetto alla versione precedente (Hybrid 140).

Numeri da record

La presentazione milanese è stata anche l’occasione per parlare di bilanci 2025. Dacia ha fatto registrare, lo scorso anno, un ulteriore incremento grazie a una quota di mercato del 10,6%. In un mercato dei privati che ha registrato un calo del 9,4%, Dacia ha guadagnato 0,5 punti di quota rispetto al 2024. Nei dodici mesi appena conclusisi, il marchio rumeno ha consegnato 97.198 veicoli nel nostro Paese, di queste, 49.376 sono Sandero: il 51% del totale.