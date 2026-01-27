Novità

La Dacia Sandero diventa ibrida

di Ilaria Brugnotti
27 Gen 2026 - 16:54
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’auto dei record per Dacia: la vettura straniera più venduta nel nostro Paese. “Una vera e propria best seller”, così la definisce Guido Tocci, Direttore Generale di Dacia Italia, riferendosi a Sandero (Streetway e Stepway), vettura compatta, nata nel 2007 e che oggi - dopo 3 milioni di unità vendute - arriva alla sua quarta generazione. I prezzi partono da 14.800 euro per Streetway e da 16.500 euro per Stepway.

La nuova Dacia Sandero ibrida

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Aggiornamento di sostanza
Il restyling è stato presento a Milano, in anteprima italiana: nuova firma luminosa a LED - con disegno a T rovesciato - collegata alla calandra caratterizzata da una linea sottile di puntini bianchi, con pixel che si stagliano sullo sfondo nero della griglia. A incarnare lo spirito outdoor del brand ci pensa la versione Stepway con le nuove protezioni in “starkle” su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia. L'abitacolo può essere dotato di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10’’ e navigazione connessa nonché di un caricatore a induzione per smartphone.
Ibrida
Novità, per Sandero, anche alla voce motorizzazioni con l’arrivo, nella seconda parte del 2026, del nuovo motore ibrido da 155 CV (inaugurato su Dacia Bigster). Si tratta del propulsore a benzina 1.8 litri a 4 cilindri da 109 CV, abbinato a due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore) alimentati da una batteria da 1,4 kWh con cambio automatico elettrificato. Motore particolarmente efficiente con emissioni e consumi ridotti del 10% rispetto alla versione precedente (Hybrid 140).
Numeri da record
La presentazione milanese è stata anche l’occasione per parlare di bilanci 2025. Dacia ha fatto registrare, lo scorso anno, un ulteriore incremento grazie a una quota di mercato del 10,6%. In un mercato dei privati che ha registrato un calo del 9,4%, Dacia ha guadagnato 0,5 punti di quota rispetto al 2024. Nei dodici mesi appena conclusisi, il marchio rumeno ha consegnato 97.198 veicoli nel nostro Paese, di queste, 49.376 sono Sandero: il 51% del totale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
dacia
ibrida
dacia sandero

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:46
Spalletti: "Per vincere dovremo essere più squadra di loro, giocherà Openda"
Luciano Spalletti
18:42
Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"
18:30
Lazio: ufficiale Daniel Maldini, subito a disposizione di Sarri
18:30
Genoa, rinforzo a centrocampo: dal Portogallo arriva Amorim
18:30
Volley, Champions League femminile: Scandicci in trasferta in Romania