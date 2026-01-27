Novità La nuova Dacia Sandero ibrida

Nella seconda parte del 2026 debutta il nuovo motore ibrido da 155 CV (inaugurato su Dacia Bigster). Si tratta del propulsore a benzina 1.8 litri a 4 cilindri da 109 CV, abbinato a due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generatore) alimentati da una batteria da 1,4 kWh con cambio automatico elettrificato. Motore particolarmente efficiente con emissioni e consumi ridotti del 10% rispetto alla versione precedente (Hybrid 140). La gamma parte da un listino di 14.800 euro per Streetway e da 16.500 euro per Stepway