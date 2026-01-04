Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Crisi

Crisi Venezuela: perché il prezzo dei carburanti aumenterà

Con la paralisi delle petroliere, le esportazioni di greggio sono azzerate e un'oscillazione per benzina e diesel appare inevitabile

di Redazione Drive Up
04 Gen 2026 - 11:16
© Getty Images

© Getty Images

La crisi del Venezuela, a seguito dell'attacco Americano, avrà ripercussioni sui mercati internazionali dell'energia. Le esportazioni di petrolio del Paese - che erano già scese a un minimo dopo l'annuncio del Presidente Trump di un blocco alle petroliere - sono ora paralizzate. I porti non hanno ricevuto l'autorizzazione a far salpare le navi già cariche. Un aumento del prezzo di benzina e diesel sembra ormai certo.
Il prezzo sale
Sabato gli USA hanno dichiarato l'entrata in vigore di un embargo petrolifero. Diverse navi che nei giorni scorsi avevano caricato greggio e carburanti - ed erano dirette verso Stati Uniti e Asia - sono ora bloccate nei porti. Altre, in attesa, sono state fatte ripartire vuote, secondo quanto appreso da Reuters. Una sospensione totale delle esportazioni richiederà una riduzione della produzione, perché i serbatoi di stoccaggio e le navi utilizzate come deposito si sono riempite. Lo riferisce la PDVSA, la compagnia petrolifera statale del Venezuela.
L'allarme in Italia
"Si profilano certe le ripercussioni sul prezzo del greggio nelle contrattazioni nelle prossime ore e di conseguenza anche i prezzi dei carburanti in diversi Paesi potranno subire forti oscillazioni in base alle azioni degli Stati alleati del Venezuela", ha dichiarato Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, a LaPresse. L'incertezza attorno alle attività Americane nel Paese, l'embargo petrolifero e i blocchi all'estrazione di greggio saranno dunque "scaricati" sugli automobilisti.

Ti potrebbe interessare

crisi venezuela
aumento prezzo carburanti
benzina
diesel

Ultimi video

01:42
Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

01:18
Nuovo XPENG G6 MY26

Nuovo XPENG G6 MY26

15:32
La puntata del 30 dicembre #DriveUp

La puntata del 30 dicembre #DriveUp

02:00
Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

04:12
BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

02:21
Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

01:42
Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

I più visti di Drive Up

Il "Re della droga" e la collezione di moto da 40 milioni

L'auto che ha superato i 1.000 km/h

Jeremy Clarkson e quella passione per Range Rover

Mercato auto 2026: i modelli più attesi

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Elon Musk non ne ha azzeccata una nel 2025

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Da Radu a Riad: Inter, che delusioni contro il Bologna
13:46
Da Radu a Riad: Inter, che delusioni contro il Bologna
Cosmi: "La Roma è fuori dal discorso scudetto, fatica con le big"
13:46
Cosmi: "La Roma è fuori dal discorso scudetto, fatica con le big"
Callegari vs Trevisani: 5 domande sul campionato
13:45
Callegari vs Trevisani: 5 domande sul campionato
Cosmi: "Rigore David? Doveva tirare Yildiz"
13:37
Cosmi: "Rigore David? Doveva tirare Yildiz"
XXS Social Show - 18a giornata
13:36
XXS Social Show - 18a giornata