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Crisi dei carburanti: con il GPL si risparmia fino al 40%

Nonostante la transizione energetica, il "gas" resta una delle soluzioni più efficaci per tagliare i costi

di Redazione Drive Up
08 Apr 2026 - 16:22
© Foto da web

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In un periodo in cui il costo del carburante pesa sempre di più sul bilancio degli automobilisti, il GPL continua a rappresentare una delle alternative più concrete per spendere meno senza cambiare auto. Non si tratta solo di una soluzione “di passaggio”, ma di una scelta economica precisa, sostenuta da numeri chiari.
Un risparmio reale, non teorico
Secondo gli operatori del settore, tra cui Ecomotive Solutions, la doppia alimentazione benzina-GPL permette di ottenere un risparmio consistente sul costo del pieno, che può superare anche il 40%. Un dato particolarmente significativo perché tiene già conto di un elemento spesso trascurato: una piccola quota di benzina continua comunque a essere utilizzata. Anche considerando questo consumo residuo, che può variare tra circa il 7% e il 20%, il vantaggio economico resta netto.
Meno spesa, più chilometri
Il punto centrale è semplice: a parità di utilizzo, il GPL consente di percorrere più chilometri con la stessa cifra. Questo si traduce in un abbattimento diretto dei costi di gestione, soprattutto per chi utilizza l’auto quotidianamente o percorre lunghe distanze. In altre parole, non è solo il prezzo alla pompa a fare la differenza, ma il costo complessivo per chilometro. Ed è qui che il GPL continua a dimostrarsi competitivo, offrendo un equilibrio difficile da replicare con altre alimentazioni tradizionali.

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