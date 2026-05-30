Moto: Iannone torna a vincere al Mugello, sua gara-2 della Bagger World Cup

30 Mag 2026 - 19:16
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Andrea Iannone torna a sorridere e a vincere davanti al pubblico di casa conquistando Gara 2 della Harley-Davidson Bagger World Cup al Mugello. Dopo aver mostrato grande velocità già in Gara 1, il pilota italiano è scattato ancora una volta alla perfezione allo spegnersi del semaforo e questa volta ha potuto giocarsi fino all'ultimo la vittoria, imponendosi al termine di una gara combattuta e spettacolare davanti alle migliaia di spettatori presenti all'Autodromo Internazionale del Mugello, tra cui tantissimi appassionati Harley-Davidson accorsi per vivere da vicino il debutto europeo della serie.  "È stata una gara bellissima ed emozionante e siamo davvero felici della vittoria di Andrea - dichiara Francesco Vanni, Managing Director e Direttore Vendite Emea - Essere qui al Mugello ha un valore enorme per noi. È uno dei circuiti più iconici al mondo e rappresenta perfettamente la cultura racing europea. Portare la Bagger World Cup all'interno di un weekend MotoGP significa poter raccontare il nostro sport a milioni di appassionati in tutto il mondo." In Gara 1 il successo era andato a Oscar Gutierrez, capace di precedere Eric Granado e Archie McDonald al termine di una corsa intensa e combattuta. Lo stesso Iannone era stato tra i protagonisti della gara inaugurale del weekend, ma un long lap penalty assegnato nelle prime fasi della corsa aveva compromesso le sue possibilità di vittoria dopo un avvio che lo aveva visto lottare nelle posizioni di vertice. Quella del Mugello rappresenta la prima tappa europea della nuova Harley-Davidson Bagger World Cup, il campionato internazionale dedicato alle bagger ad alte prestazioni che ha debuttato all'inizio della stagione in occasione del Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas."Per noi - continua Vanni - significa mostrare che Harley-Davidson può essere protagonista anche in un contesto di performance e competizione ad altissimo livello. E soprattutto vogliamo che il pubblico capisca una cosa molto semplice: questo è vero racing". "L'arrivo di Andrea Iannone aggiunge ulteriore competitività e visibilità alla serie - conclude Vanni -. È un pilota con esperienza in MotoGP e WorldSBK, con grande velocità e personalità, e il suo ingresso alza immediatamente il livello del campionato. Vederlo lottare subito nelle posizioni di vertice davanti al pubblico del Mugello è stato un segnale importante. Ma per noi questo è davvero solo l'inizio."

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