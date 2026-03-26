Collaborazioni

DR e Petronas assieme per i lubrificanti del futuro

Nasce una partnership tecnica e commerciale che punta sul mercato domestico

di Redazione Drive Up
26 Mar 2026 - 10:51
© Ufficio Stampa

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Una collaborazione che parla italiano, nella sostanza prima ancora che nella forma. Petronas Lubricants Italy e DR Automobiles uniscono le forze per sviluppare lubrificanti dedicati ai modelli del gruppo molisano, rafforzando un asse industriale che mette al centro competenze, ricerca e produzione sul territorio.
Una sinergia tra industria e ricerca
L’accordo nasce dall’incontro tra due realtà con traiettorie diverse ma complementari. Da un lato DR, protagonista di una crescita rapida nel mercato italiano, con oltre 34.000 vetture vendute nel 2025 e una rete capillare di concessionari. Dall’altro Petronas Lubricants Italy, che affianca una forte presenza locale a una dimensione globale, con il suo centro di ricerca e sviluppo di Santena come punto nevralgico dell’innovazione. Proprio qui prende forma il cuore tecnico della collaborazione: lo sviluppo di lubrificanti su misura, pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle motorizzazioni DR, in particolare quelle a GPL.
Dal laboratorio alla strada
Il risultato più concreto della partnership è il nuovo lubrificante sintetico Selenia DR 5W30, progettato ad hoc per garantire efficienza, durata e prestazioni nei motori della gamma. A questo si affianca l’utilizzo dei fluidi refrigeranti Petronas Paraflu, già riferimento consolidato nel settore. I prodotti sviluppati entreranno direttamente nel primo equipaggiamento dei veicoli DR, segnando un passaggio importante dalla collaborazione tecnica alla produzione di serie. Un lavoro congiunto tra ingegneri e specialisti che traduce il know-how industriale italiano in soluzioni concrete per il mercato.

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