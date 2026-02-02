Dati

Chi compra usato sceglie il Diesel

La maggior parte delle compravendite ha per oggetto questa alimentazione

di Redazione Drive Up
02 Feb 2026 - 12:23
© Getty Images

© Getty Images

Le automobili diesel sono le preferite dagli italiani sul mercato dell'usato. Lo confermano i numeri: nel 2025 il 40,8% dei passaggi di proprietà registrato ha avuto per protagonista il motore alimentato a gasolio. Si tratta di un dato in nettissima controtendenza rispetto a quanto succede con le nuove immatricolazioni, considerando che negli ultimi dodici mesi la vendita di questo tipo di vetture si è ridotta del 31,46%.
Resta il preferito
La contrazione è una questione europea: soltanto nel 2017, il diesel valeva il 44% del mercato; nel 2021 la quota si è ridotta al 19,4%. Oggi lo scenario lo vede nettamente superato dalle ibride benzina e tallonato dalle automobili elettriche. Nel 2025 il diesel ha rappresentato circa il 10%, diventando quindi marginale. L'usato è - invece - tutta un'altra faccenda e gli automobilisti sembrano ancora credere alla promessa di bassi consumi e risparmio.
Gli ultimi rimasti
I motivi dietro questa preferenza sono - probabilmente - da ritrovare nell'abbondanza dell'offerta e nella reputazione dei marchi presenti a parco. Il diesel è sempre stato un motore molto tedesco e per lo più s'incontrano annunci di vendita di Mercedes, BMW, Audi e Volkswagen. Costruttori d'eccellenza che, anche per la loro desiderabilità, continuano a suscitare un certo interesse. D'altronde l'offerta di buoni consumi e prestazioni resta inalterata, ma il prezzo d'acquisto è decisamente calato. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
usato
mercato usato
diesel
auto usate

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Il GPL verso l'addio all'Europa

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione

Buen Camino: il "segreto" della Ferrari

L'Editoriale: Tesla diminuiscono le vendite e crolla in borsa

L'Editoriale: Tesla diminuiscono le vendite e crolla in borsa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
DICH CONTE PANCHINA D'ORO DICH
14:37
Conte, frecciata ad Allegri: "Lui sta giocando poco"
14:37
Primo caso di doping alle Olimpiadi: la biatleta azzurra Passler trovata positiva al letrozolo
Edizione ore 13.05 del 2 febbraio
14:36
Edizione ore 13.05 del 2 febbraio
14:35
Girona, che guaio! Nuovo infortunio per Ter Stegen, si teme un lungo stop
14:34
Il Cagliari vola in classifica ma deve fare i conti col mercato