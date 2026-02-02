Chi compra usato sceglie il Diesel

Le automobili diesel sono le preferite dagli italiani sul mercato dell'usato. Lo confermano i numeri: nel 2025 il 40,8% dei passaggi di proprietà registrato ha avuto per protagonista il motore alimentato a gasolio. Si tratta di un dato in nettissima controtendenza rispetto a quanto succede con le nuove immatricolazioni, considerando che negli ultimi dodici mesi la vendita di questo tipo di vetture si è ridotta del 31,46%.

Resta il preferito

La contrazione è una questione europea: soltanto nel 2017, il diesel valeva il 44% del mercato; nel 2021 la quota si è ridotta al 19,4%. Oggi lo scenario lo vede nettamente superato dalle ibride benzina e tallonato dalle automobili elettriche. Nel 2025 il diesel ha rappresentato circa il 10%, diventando quindi marginale. L'usato è - invece - tutta un'altra faccenda e gli automobilisti sembrano ancora credere alla promessa di bassi consumi e risparmio.

Gli ultimi rimasti

I motivi dietro questa preferenza sono - probabilmente - da ritrovare nell'abbondanza dell'offerta e nella reputazione dei marchi presenti a parco. Il diesel è sempre stato un motore molto tedesco e per lo più s'incontrano annunci di vendita di Mercedes, BMW, Audi e Volkswagen. Costruttori d'eccellenza che, anche per la loro desiderabilità, continuano a suscitare un certo interesse. D'altronde l'offerta di buoni consumi e prestazioni resta inalterata, ma il prezzo d'acquisto è decisamente calato.