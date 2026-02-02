Strategie

BYD: la mega fabbrica europea è operativa

L'impianto ungherese potrà produrre fino a 200 mila veicoli l'anno

di Redazione Drive Up
02 Feb 2026 - 14:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sin dal suo "sbarco" in Europa, BYD ha lasciato intendere che avrebbe premuto a fondo sul pedale dell'acceleratore. Le vendite lo hanno subito confermato: in meno di tre anni è riuscita a consegnare oltre 250 mila nuovi veicoli in tutti i 27 Paesi dell'Unione. Con il 2026, il gruppo cinese cambia passo e avvia le operazioni all'interno del suo primo polo produttivo nel Continente.
Mega fabbrica
Sita a Szeged, in Ungheria, la nuova mega fabbrica assumerà inizialmente 960 operai per poi passare a 2.000 una volta raggiunta la piena operatività. All'interno sarà presente anche un centro di ricerca e sviluppo che si occuperà di progettare automobili elettriche di nuova generazione. L'apertura dell'impianto segna una svolta strategica per la presenza di BYD in Europa, permettendogli di evitare l'applicazione dei dazi previsti - da fine 2024 - per le automobili cinesi d'importazione.
Strategico
Un investimento strategico - dunque - per conseguire gli obiettivi di espansione per i prossimi anni. Secondo quanto dichiarato dal marchio, la fabbrica ungherese sarà in grado di produrre fino a 200 mila automobili l'anno, andando a competere - per volumi - con tutte le grandi "firme" europee. BYD non sembra però volersi accontentare: alcune indiscrezioni suggeriscono che ci sia già il progetto di un secondo impianto. Tra i paesi pre-selezionati, Spagna, Turchia e - forse - Italia.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
fabbrica byd
fabbrica
europea
europa
auto elettriche

Ultimi video

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

15:51
La puntata del 29 gennaio #DriveUp

La puntata del 29 gennaio #DriveUp

01:57
Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

Alpine A526, presentata la F1 2026 a Barcellona

02:00
Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

Viaggio nella storia, Ford e Verstappen

02:27
Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

Trio da urlo: Bud Spencer, Terence Hill e Dune Buggy

01:58
Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

Genesis arriva in Italia, novità pronta alla sfida

02:50
Aston Martin DBX S, pura potenza

Aston Martin DBX S, pura potenza

02:06
Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

Intelligenza e sicurezza, ci pensa Volvo EX60

01:44
L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

L'editoriale: il dominio delle vetture cinesi, in patria e nel mondo

01:30
La Formula E ritrova Miami

La Formula E ritrova Miami

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:46
Lancia al Rally Monte-Carlo

Lancia al Rally Monte-Carlo

01:30
Mazda CX-6e

Mazda CX-6e

02:31
Il suv più estremo di Aston Martin

Il suv più estremo di Aston Martin

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

I più visti di Drive Up

Il GPL verso l'addio all'Europa

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione

Buen Camino: il "segreto" della Ferrari

L'Editoriale: Tesla diminuiscono le vendite e crolla in borsa

L'Editoriale: Tesla diminuiscono le vendite e crolla in borsa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Douglas Costa
16:47
Douglas Costa svela: "L'Italia mi mancava tanto, al Chievo grazie a Balotelli"
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH
16:45
Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario
16:43
Domobianca Skialp Vertical: Junod e Nicolini sul podio alto
16:39
Evans da record: trionfa nell'E-Prix di Miami e diventa il più vincente della storia
16:30
Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr