Bayern Monaco, Upamecano ha scelto di restare: rinnovo in arrivo

La telenovela Upamecano-Bayern Monaco sarebbe vicina alla conclusione. Il difensore ha accettato il rinnovo con i bavaresi e dovrebbe firmare il prolungamento già questa settimana, mettendo così fine a tutte le speculazioni sul suo futuro. Dunque, cambiano anche i piani sul mercato. Il Bayern stava seguendo Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund come sostituto di Upamecano, ma ora che il francese ha deciso di restare la pista che porta al classe '99 è stata definitivamente abbandonata.