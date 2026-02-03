Ferrari e Brembo ampliano la propria collaborazione

Ferrari e Brembo rinnovano e rafforzano una delle alleanze tecniche più solide del motorsport. Dal 2026, la collaborazione storica entra in una nuova fase: il marchio bergamasco resta Technical Partner del Cavallino nelle competizioni di vertice, confermando un legame che unisce performance, ricerca e identità italiana.

Dai freni alla vittoria

L’accordo coinvolge sia la Scuderia Ferrari HP in Formula 1 sia il programma Hypercar nel FIA World Endurance Championship. Brembo fornirà l’intero impianto frenante – componenti idrauliche e materiali d’attrito – sviluppato su misura per le condizioni estreme delle competizioni moderne. Una continuità tecnica che ha accompagnato Ferrari in decenni di successi e che nel WEC ha contribuito al ritorno al titolo Costruttori con la 499P, a oltre mezzo secolo dall’ultima volta.

Tecnologia condivisa

Il rinnovo non è solo una conferma, ma una dichiarazione d’intenti. Ferrari e Brembo ribadiscono una visione comune fatta di innovazione continua, affidabilità assoluta e ricerca del limite. In pista come in laboratorio, la frenata resta uno dei terreni chiave su cui si costruiscono prestazioni e vittorie. E il futuro, ancora una volta, passa da qui.