Serie B, 10 giocatori squalificati per un turno
Sono in tutto dieci i calciatori squalificati per un turno nella prossima giornata del campionato di Serie B. Come stabilito dal giudice sportivo si tratta di Folly Steven Nador (Modena), Matteo Palma Matteo (Sampdoria), Vanja Vlahović (Spezia), Riccardo Brosco (Pescara), Gianluca Frabotta (Cesena), Liam Henderson (Sampdoria), Julian Illanes Minucci (Carrarese), AntonioPalumbo (Palermo), Manolo Portanova (Reggiana) e Simone Tronchin (Sudtirol). Due squalificati anche per quanto riguarda gli allenatori: saltano il prossimo turno Giorgio Gorgone, tecnico del Pescara "per avere, al 23° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema". Fermo per una giornata anche l'allenatore del Cesena Michele Mignani "per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto agli ufficiali di gara una critica irrispettosa".