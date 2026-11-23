Alla fine anche la legge ha dato ragione a Land Rover: BYD ha effettivamente copiato il design della Defender in modo troppo spudorato. Da qui la decisione di vietare la commercializzazione in Europa del nuovo SUV Ti7, modello che sarebbe dovuto sbarcare a inizio 2027 per completare la gamma prodotto del marchio cinese.

Somiglianza palese

Niente da fare, BYD (che ha già fatto ricorso contro la decisione) dovrà ripensare la sua strategia di sviluppo in Europa. Magari rimettendo mano alla matita per disegnare qualcosa di più originale e che, questa volta, non richiami l'attenzione dei giudici. Nella sentenza si legge che la proprietà intellettuale del Defender è stata violata poiché "Le caratteristiche e gli elementi distintivi del design sono riflessi nella Byd Ti7".

Un SUV diverso

La Ti7 è attualmente commercializzata in Cina con il nome di Bao 7. Disponibile con motorizzazioni plug-in hybrid o completamente elettrica, può essere acquistata a due (e che fuoristrada sarebbe?) o quattro ruote motrici. Copiare le linee è un esercizio che non richiede particolari competenze né creatività, un altro discorso è sviluppare un sistema meccanico che possa affrontare ogni tipo di terreno. I cinesi devono farne ancora di strada (sterrata) prima di riuscirci.