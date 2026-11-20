Il più giovane Campione del Mondo della storia della Formula 1 è innanzitutto un appassionato di automobili. Un ragazzo che ha fatto della sua passione un lavoro e del suo lavoro un sogno, ma non è certo finita qui: le ambizioni sportive vanno di pari passo con quelle più personali. In un'intervista rilasciata ai tedeschi di Auto Motor und Sport, Kimi ha dichiarato di aver comprato un capannone.

Come garage

Una struttura che, nel prossimo futuro, servirà a ospitare le sue automobili. A questo proposito ha, infatti, le idee piuttosto chiare: "Un giorno vorrei avere un importante parco auto ma prima ho voluto pensare a dove collocare le macchine e portarle lì una a una. Mi piacciono i modelli più moderni e futuristici, ma anche quelli iconici e che hanno fatto la storia", ha dichiarato Kimi. Il pilota italiano ha specificato che al momento possiede soltanto l'auto aziendale, ovvero, una Mercedes-AMG GT63.

Passione senza freni

Nel corso dell'intervista, Antonelli cita nel dettaglio quali sono i modelli "candidati" a entrare nella sua collezione. Come ad esempio la nuovissima CLE 646: parte della linea "Mythos" di Mercedes dedicata a versioni in edizione ultra limitata. In questo caso sono soltanto 30 quelle previste, con una lunga lista di attesa. Considerando l'importanza che Kimi riveste per il marchio, forse ci si potrà comunque mettere d'accordo. Nel "garage" ci sarà spazio anche per la storia: "Adoro anche la 300 SL Gullwing. Naturalmente di color argento". Fedele alla Stella di Stoccarda, sempre.